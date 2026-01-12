Rutte sagt, Trump tue "das Richtige für die NATO", indem er höhere Verteidigungsausgaben fördert

HQ

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat US-Präsident Donald Trump dafür gelobt, dass er die europäischen Verbündeten dazu drängte, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, während er direkte Kritik an Trumps kontroversen Äußerungen zu Grönland vermied.

Während eines Besuchs in Kroatien sagte Rutte, Trumps Druck auf NATO-Mitglieder habe konkrete Ergebnisse gebracht, darunter das letztjährige Abkommen auf dem Haager Gipfel, die Verteidigungsausgabenziele auf 5 % des BIP anzuheben.

Rutte verteidigte sein wiederholtes öffentliches Lob für Trump und argumentierte, es beruhe auf Ergebnissen und nicht auf persönlicher Loyalität. Er sagte, Europa hätte ohne Trumps Einfluss keine höheren Ausgabenverpflichtungen erreicht.

Mark Rutte // Shutterstock

Auf die direkte Frage nach Trumps Rhetorik zu Grönland lehnte Rutte eine Stellungnahme ab, sondern betonte stattdessen den umfassenderen Fokus der NATO auf die Stärkung der Zusammenarbeit im Arktis und im hohen Norden, wo die Sicherheitsbedenken angesichts zunehmender russischer und chinesischer Aktivitäten zunehmen.

Er fügte hinzu, dass Dänemark bereits Verteidigungsinvestitionen beschleunige, einschließlich Fähigkeiten zum Schutz Grönlands, und sagte, die Priorität der NATO bleibe die kollektive Sicherheit gegenüber feindlichen Akteuren. Für seine genauen Worte: Hier ist, was Mark Rutte heute sagte.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte:

"Wenn ich jemanden lobe, dann auf Fakten, und ich glaube, dass die Fakten da sind."

"Sie haben heute einige Ankündigungen der Briten und Deutschen gesehen, wir arbeiten jetzt zusammen, um zu sehen, wie wir als Allianz zusammenkommen können, einschließlich unserer sieben Mitglieder, Verbündete am hohen Norden, an der Arktis, um gemeinsam diesen nächsten Schritt zu gestalten, der entscheidend ist."

"Also arbeiten wir hier wirklich zusammen. Und meine einzige Sorge ist, wie wir sicher bleiben, gegen die Russen, gegen jeden anderen Gegner. Schau dir an, was China tut, indem es seine eigenen Streitkräfte schnell aufbaut, aber auch Nordkoreaner und andere, die uns vielleicht Böses oder zumindest schlechtes wünschen. Deshalb ist das meine Rolle, und ich denke, wir werden es schaffen."