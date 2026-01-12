Trump setzt seinen Vorstoß fort, Grönland "auf die eine oder andere Weise" zu nehmen und "wenn es die NATO betrifft, betrifft es die NATO"

HQ

Donald Trump verschärfte am Montag seine Herausforderung an Europa, indem er offen seine Behauptung wiederholte, die Vereinigten Staaten würden "auf die eine oder andere Weise" die Kontrolle über Grönland übernehmen, während er Warnungen abwies, dass seine Haltung die NATO spalten könnte ("Wenn es die NATO betrifft, beeinflusst es die NATO"). An Bord der Air Force One und später im Oval Office stellte Trump Grönland als strategische Notwendigkeit für die Vereinigten Staaten dar und bestand darauf, dass Washington sich nicht allein auf Abkommen verlassen könne, um seine Interessen in der Arktis zu sichern.

"So oder so"

Trump sagte, der US-Besitz Grönlands sei unvermeidbar und argumentierte, dass ein Unterlassen von Maßnahmen rivalisierenden Mächten das Eingreifen ermöglichen würde. "Wenn wir Grönland nicht einnehmen, tun es Russland oder China", sagte er. "So oder so werden wir Grönland haben." Er verspottete auch die Verteidigungsfähigkeit des Gebiets und behauptete, dessen Sicherheit bestünde in "zwei Hundeschlitten", während er russische und chinesische Militäraktivitäten in den umliegenden Gewässern behauptete, Behauptungen, die von nordischen Regierungen wiederholt zurückgewiesen wurden.

"Wenn es die NATO betrifft, betrifft es die NATO"

Auf die Frage nach den Folgen für das transatlantische Bündnis zeigte Trump wenig Besorgnis, dass seine Äußerungen die NATO destabilisieren könnten. "Wenn es die NATO betrifft, betrifft es die NATO", sagte er und fügte hinzu: "Sie brauchen uns viel mehr als wir sie." Trump behauptete erneut, er habe das Bündnis effektiv "gerettet", indem er die europäischen Mitglieder gezwungen habe, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, und deutete an, dass die strategischen Prioritäten der USA die Sensibilität des Bündnisses überwiegen.

Europa warnt vor einem "schicksalhaften Moment"

Die Kommentare riefen eine scharfe Reaktion aus Dänemark, das die Außenpolitik Grönlands überwacht. Premierministerin Mette Frederiksen warnte, dass US-Bedrohungen gegen einen Verbündeten einen beispiellosen Moment für die NATO darstellen und die Nachkriegssicherheitsordnung untergraben könnten. Europäische Diplomaten bereiten sich nun auf eine angespannte Woche vor, da dänische und grönländische Beamte den US-Außenminister Marco Rubio treffen sollen, während Regierungen in ganz Europa nach Wegen suchen, Trumps zunehmend explizite Ansprüche auf Grönland entgegenzutreten.