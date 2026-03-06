Russland warnt vor einer Reaktion, falls Finnland Atomwaffen beherbergt

HQ

Russland warnte am Freitag, dass es reagieren werde, falls Finnland schließlich Atomwaffen beherbergt, nachdem Helsinki Pläne angekündigt hatte, ein langjähriges Verbot aufzuheben, das Stationierungen während Kriegszeiten ermöglichen könnte. Kremlsprecher Dmitri Peskov sagte, die Entscheidung würde die Spannungen in Europa verschärfen und eine potenzielle Bedrohung für Russland darstellen.

Finnland trat 2023 nach Russlands Invasion der Ukraine der NATO bei und gab jahrzehntelange Neutralität auf. Die vorgeschlagene Änderung würde rechtliche Beschränkungen aufheben, die derzeit Atomwaffen auf finnischem Hoheitsgebiet verbieten, und das Land enger an die Abschreckungsstrategie der NATO anpassen.

Peskov warnte, dass die Aufnahme von Atomwaffen Finnland "verwundbarer" machen würde, und sagte, Moskau werde "angemessene Maßnahmen" ergreifen, falls solche Stationierungen stattfinden. Die Debatte spiegelt breitere Sicherheitsbedenken in ganz Europa wider, da Regierungen die Verteidigungspolitik angesichts des Krieges in der Ukraine und zunehmender geopolitischer Spannungen neu bewerten...