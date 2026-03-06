Finnland erwägt, das Atomwaffenverbot aufzuheben

HQ

Die finnische Regierung plant, das jahrzehntealte Verbot der Lagerung von Atomwaffen aufzuheben, eine Entscheidung, die es ihnen im Kriegsfall auf finnischem Boden erlauben würde. Verteidigungsminister Antti Hakkanen sagte, die Änderung würde Finnland helfen, sich vollständig an der Abschreckungsstrategie der NATO zu beteiligen.

Die Einschränkung stammt aus dem Nuclear Energy Act von 1987, das den Import, die Herstellung, den Besitz und die Detonation von Sprengstoffen verbietet. Finnland trat 2023 der NATO bei, nachdem Russland 2022 eine umfassende Invasion der Ukraine gestartet hatte und damit jahrzehntelange militärische Neutralität beendete.

Der Vorschlag wird nun ins Parlament gehen, wo die Regierungskoalition die Mehrheit hält. Finnland teilt sich eine 1.340 Kilometer lange Grenze mit Russland und hat bereits 2024 einen Verteidigungspakt mit den Vereinigten Staaten unterzeichnet, der Zugang zu 15 finnischen Militärstandorten ermöglicht...