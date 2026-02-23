Russland soll dem Iran im Rahmen eines geheimen Deals von 500 Millionen Euro Tausende tragbare Raketen liefern

HQ

Russland hat laut Berichten unter Berufung auf durchgesickerte Dokumente und mit dem Abkommen vertraute Quellen (laut Financial Times) zugestimmt, dem Iran Tausende fortschrittlicher schultergestützter Luftabwehrraketen im Rahmen eines geheimen Deals über 500 Millionen Euro zu verkaufen.

Im Rahmen des Abkommens wird Moskau über einen Zeitraum von drei Jahren 500 tragbare 9K333 Verba-Startgeräte und 2.500 9M336-Raketen liefern. Die Systeme, die darauf ausgelegt sind, niedrig fliegende Flugzeuge, Marschflugkörper und Drohnen zu treffen, würden Irans nach dem Konflikt mit Israel im vergangenen Jahr die erschöpfte Luftabwehr erheblich stärken. Lieferungen werden zwischen 2027 und 2029 erwartet, wobei einige Ausrüstungen möglicherweise bereits übertragen wurden.

9K333 Verba // Shutterstock

Das Abkommen wurde Berichten zufolge im Dezember in Moskau unterzeichnet, Monate nachdem US-Truppen während einer kurzen, aber intensiven Konfrontation zwischen Iran und Israel interveniert hatten. Die neuen Systeme könnten mögliche US-Luftoperationen erschweren, da Präsident Donald Trump kürzlich mit begrenzten Militärschlägen gedroht hat, falls Teheran kein Atomabkommen zustimmt.

Das iranische Luftabwehrnetz erlitt während israelischer Operationen, die laut Premierminister Benjamin Netanjahu darauf abzielten, Schutzschichten rund um Nuklear- und Militärstandorte abzubauen. Der gemeldete Kauf signalisiert eine Vertiefung der militärischen Beziehungen zwischen Moskau und Teheran, selbst nachdem Russland sich im vergangenen Jahr auf eine direkte Einmischung in die Kämpfe verzichtete...