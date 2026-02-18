Russland gibt zu, dass Starlink in den letzten zwei Wochen ausgefallen ist

HQ

Ein ranghoher russischer Verteidigungsbeamter hat eingeräumt, dass die vom Militär genutzten Starlink-Satellitenterminals seit zwei Wochen offline sind, betonte jedoch, dass die Störung die Drohnenoperationen nicht beeinträchtigt. Stellvertretender Verteidigungsminister Aleksei Krivoruchko sagte gegenüber dem Staatsfernsehen, dass der Ausfall keine Auswirkungen auf die "Intensität oder Effektivität" unbemannter Systeme habe.

Die Erklärung folgt auf Behauptungen von Elon Musk und ukrainischen Behörden Anfang dieses Monats, dass Starlink-Terminals, die von russischen Streitkräften genutzt wurden, abgeschaltet worden seien, wobei Kiew erklärte, dieser Schritt habe die russischen Operationen erheblich beeinträchtigt.

Die Ukraine selbst ist stark auf Zehntausende von Starlink-Verbindungen angewiesen, um auf dem Schlachtfeld zu kommunizieren und bestimmte Drohnenmissionen zu steuern. Das Satelliten-Internetsystem wird von SpaceX produziert. Kiew hat außerdem berichtet, Starlink-Terminals auf Langstreckendrohnen gefunden zu haben, die bei russischen Angriffen eingesetzt werden, was die wachsende Rolle der Satellitentechnologie im Konflikt hervorhebt...