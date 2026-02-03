Musk sagt, die Bemühungen, die russische Nutzung von Starlink zu blockieren, hätten Erfolg

HQ

Elon Musk sagte am Sonntag, dass die von SpaceX ergriffenen Maßnahmen zur Verhinderung der Nutzung des Starlink-Satellitennetzwerks durch Russland wirksam zu sein scheinen, nachdem die Ukraine berichtet hatte, dass russische Streitkräfte das System bei Drohnenangriffen eingesetzt hatten. "Es sieht so aus, als hätten die Maßnahmen, die wir unternommen haben, um die unautorisierte Nutzung von Starlink durch Russland zu stoppen, funktioniert", schrieb Musk auf X und fügte hinzu: "Lassen Sie uns wissen, falls noch mehr getan werden muss."

Das ukrainische Militär ist auf Zehntausende Starlink-Terminals für die Kommunikation auf dem Schlachtfeld und zur Steuerung einiger Drohnenoperationen angewiesen. Ukrainische Beamte teilten Anfang dieser Woche mit, dass Starlink-Geräte auf Langstreckendrohnen gefunden wurden, die von russischen Streitkräften eingesetzt werden, was eine sofortige Koordination mit SpaceX zur Lösung des Problems veranlasste.

In einer separaten Erklärung sagte der ukrainische Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow, Kiew entwickle zusätzliche Schutzmaßnahmen, um zukünftigen Missbrauch zu verhindern. "Die Ukraine hat zusammen mit @Starlink bereits die ersten Schritte unternommen, die schnelle Ergebnisse im Kampf gegen russische Drohnen brachten", schrieb er auf X. "Der nächste Schritt ist die Einführung eines Systems, das nur autorisierten Terminals erlaubt, auf dem Gebiet der Ukraine zu operieren."

SpaceX hat zuvor erklärt, dass es keine Starlink-Geräte nach Russland verkauft oder verschifft und keine Geschäftsbeziehungen zur russischen Regierung oder deren Militär unterhält. Musk aktivierte 2022 Starlink über der Ukraine, nachdem Kiew in den frühen Tagen der russischen Invasion um Unterstützung gebeten hatte, und das System ist seitdem zu einem Kernelement des ukrainischen militärischen Kommunikationsnetzwerks geworden...