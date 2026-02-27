HQ

Russland hat Afghanistan und Pakistan aufgefordert, grenzüberschreitende Angriffe sofort einzustellen und ihre Streitigkeiten durch Dialog zu lösen, da die Spannungen entlang der 1.600 Meilen langen Durand-Linie zunehmen. Kremlsprecher Dmitri Peskov betonte, dass die Zusammenstöße "kein gutes Zeichen sind" und forderte eine Einstellung der Feindseligkeiten.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, wiederholte den Aufruf und forderte beide Seiten auf, "diese gefährliche Konfrontation aufzugeben und an den Verhandlungstisch zurückzukehren." Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif bereitet laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA einen Besuch in Moskau nächste Woche vor, was mögliche Vermittlungsmaßnahmen Russlands signalisiert, das einzige Land, das die Taliban-Regierung offiziell anerkennt...