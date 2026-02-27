Pakistan erklärt "offenen Krieg" gegen Afghanistan: "Die Geduld ist jetzt erschossen"

HQ

Pakistan hat den "offenen Krieg" gegen die afghanische Taliban-Regierung erklärt, nachdem es Luftangriffe auf Ziele in Kabul, Kandahar und anderen grenznahen Provinzen gestartet hat. Verteidigungsminister Khawaja Mohammad Asif sagte, Islamabads "Geduld sei nun erschöpft" nach dem, was er als unbegründetes grenzüberschreitendes Feuer bezeichnete.

Die Taliban erklärten, sie hätten Vergeltungsangriffe auf pakistanische Militärstellungen entlang der umstrittenen Durand-Linie durchgeführt. Beide Seiten meldeten schwere Verluste, aber die Zahlen variieren stark und bleiben unbestätigt. Afghanische Beamte behaupteten, Dutzende pakistanische Soldaten seien getötet und einige gefangen genommen worden, während Pakistan erklärte, es habe den Taliban-Kämpfern deutlich höhere Verluste zugefügt und bestritt, dass Truppen eingezogen wurden.

Die Eskalation markiert den Zusammenbruch eines fragilen Waffenstillstands, der im Oktober vermittelt wurde, und signalisiert die bisher direkteste Konfrontation zwischen Islamabad und den Taliban-Behörden in Kabul. Internationale Akteure, darunter Großbritannien, China und Russland, haben zur Zurückhaltung aufgerufen und gewarnt, dass eine weitere Eskalation eine größere regionale Instabilität mit sich bringt...