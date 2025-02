HQ

Russland hat am Dienstag seine Zustimmung dazu zum Ausdruck gebracht, dass die Vereinigten Staaten nach einer Abstimmung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine "ausgewogenere" Position zur Ukraine einnehmen. Die von den Vereinigten Staaten entworfene Resolution rief zum Frieden auf, vermied aber Schuldzuweisungen, ein Schritt, den Russland als positiven Schritt zur Lösung des anhaltenden Konflikts begrüßte (via Reuters).

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow deutete an, dass diese Verschiebung den echten Wunsch der Vereinigten Staaten widerspiegele, zu einer friedlichen Lösung beizutragen. Er wies jedoch darauf hin, dass die europäischen Länder noch keine ähnlich neutrale Haltung eingenommen hätten, deutete jedoch an, dass diplomatische Bemühungen eine Änderung ihres Ansatzes fördern könnten.

Die Abstimmung im Sicherheitsrat, die am dritten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine stattfand, verdeutlichte die sich entwickelnde Dynamik in der internationalen Diplomatie, wobei die Spaltungen zwischen den Vereinigten Staaten und ihren traditionellen Verbündeten wie dem Vereinigten Königreich und Frankreich, die sich der Stimme enthielten, deutlich werden. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich Europa in den kommenden Wochen an seine Position anpassen wird.