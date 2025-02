Europa sichert Sieg der Vereinten Nationen über die Vereinigten Staaten im Streit um die Ukraine-Lösung

HQ

In einem bemerkenswerten diplomatischen Manöver haben die europäischen Nationen erfolgreich eine Resolution der Vereinten Nationen umgestaltet, die ursprünglich von den Vereinigten Staaten zum dritten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine verfasst worden war, indem sie eine schärfere Sprache zur Unterstützung Kiews einbrachten (via Reuters).

Die Abstimmung, bei der sich Washington letztlich der Stimme enthielt, spiegelte die wachsende Besorgnis der europäischen Verbündeten über das Engagement von Präsident Donald Trump und Russland in Friedensverhandlungen wider. Während der ursprüngliche US-Entwurf relativ neutral war, hoben europäische Änderungen die groß angelegte Invasion Russlands hervor und stärkten die Souveränität der Ukraine nach UN-Prinzipien.

Die endgültige Fassung erhielt 93 Ja-Stimmen, während sich 73 Länder enthielten und acht dagegen stimmten. Unterdessen wurde Russlands Versuch, eine Formulierung über die Bekämpfung der Ursachen des Krieges einzufügen, entschieden zurückgewiesen, was einen Rückschlag für Moskaus Narrativ bedeutete. Die Verabschiedung der Resolution unterstreicht die wachsende Kluft zwischen den Vereinigten Staaten und Europa in Bezug auf die Ukraine-Strategie, da die Friedensgespräche bevorstehen.