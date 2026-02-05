Russland bedauert das Ende des New-START-Vertrags

HQ

Russland beklagt das Auslaufen des New-START-Vertrags, des letzten verbliebenen Atomwaffenkontrollabkommens zwischen Moskau und Washington, besteht jedoch darauf, weiterhin "verantwortungsvoll" zu handeln, trotz der Aufhebung formaler Begrenzungen strategischer Atomwaffen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Russland werde strategische Stabilität und nationale Sicherheit priorisieren, obwohl beide Seiten nun frei sind, Hunderte weiterer Sprengköpfe über die bisherige Obergrenze von 1.550 hinaus zu stationieren.

Das Auslaufen des Vertrags beendet mehr als fünf Jahrzehnte bilateraler nuklearer Rüstungskontrolle und erschwert die Bemühungen, die militärischen Absichten des jeweils anderen zu bewerten. Moskau erklärte, es habe eine vorübergehende Verlängerung der Kerngrenzen des Vertrags vorgeschlagen, doch US-Präsident Donald Trump hat stattdessen auf ein umfassenderes Abkommen gedrängt, das auch China einschließen würde. Peking hat solche Gespräche abgelehnt und argumentiert, dass sein Atomarsenal (geschätzt auf etwa 600 Sprengköpfe) deutlich kleiner sei als das von Russland und den Vereinigten Staaten, die jeweils etwa 4.000 besitzen.

Sicherheitsexperten und die Vereinten Nationen haben gewarnt, dass der Verlust von Transparenz- und Überprüfungsmechanismen zukünftige Krisen gefährlicher machen könnte. UN-Generalsekretär António Guterres sagte , das Risiko des Einsatzes von Atomwaffen sei nun das höchste seit Jahrzehnten, während Analysten warnten, dass neue Technologien wie künstliche Intelligenz die Abschreckung weiter destabilisieren könnten. Ohne eine Nachfolgevereinbarung wächst der Druck auf Washington und Moskau, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, bevor sich das strategische Misstrauen in ein neues Wettrüsten verwandelt...