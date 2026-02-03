Alles, was Sie über den New START-Atomvertrag wissen müssen, bevor er am 5. Februar ausläuft

HQ

Zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahrhundert nähern sich die Vereinigten Staaten und Russland einer Welt ohne formale Begrenzungen ihrer Atomwaffen. Der New-START-Vertrag, seit 2010 eine Säule der nuklearen Rüstungskontrolle, läuft an diesem Donnerstag aus und lässt beide Länder ohne rechtlich bindende Obergrenzen für stationierte strategische Sprengköpfe. Während die Spannungen zwischen Moskau und dem Westen brodeln und globale Staats- und Regierungschefs die Risiken eines ungebremsten nuklearen Wettbewerbs abwägen, häufen sich die Fragen: Was bedeutet das Auslaufen für die globale Sicherheit? Wie reagieren die Vereinigten Staaten, Russland und andere Atommächte? Und könnte das ein neues nukleares Wettrüsten auslösen? Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

Was ist der New-START-Vertrag?

Der New-START-Vertrag wurde entwickelt, um Langstrecken-Atomwaffen zu begrenzen und Transparenz zwischen den Vereinigten Staaten und Russland zu gewährleisten. Er wurde 2010 unterzeichnet, begrenzte jedes Land auf 1.550 stationierte strategische Sprengköpfe und legte Regeln für interkontinentale ballistische Raketen, von U-Booten gestartete Raketen und schwere Bomber fest. Neben den Zahlen enthielt der Vertrag Verifikationsmaßnahmen zur Überwachung der Einhaltung und zur Schaffung von Vertrauen. Ihr Ablauf am 5. Februar hebt diese Beschränkungen auf, was jahrzehntelange Nukleardiplomatie verändern und Fragen zur Stabilität der globalen nuklearen Ordnung aufwirft.

Russlands Position: Bereit für eine neue Realität

Russland hat erklärt, es sei auf ein Leben ohne den Vertrag vorbereitet. Der stellvertretende Außenminister Sergei Ryabkov, der die Rüstungskontrolle überwacht, bezeichnete das bevorstehende Auslaufen als einen "neuen Moment, eine neue Realität". Aus Peking aus betonte er, dass Moskau trotz der Modernisierung seiner nuklearen Triade, die boden-, luft- und u-bootgestützte Waffen umfasst, nicht zu einem neuen Wettrüsten provoziert werden werde. Ryabkov warnte außerdem, dass Russland militärische Maßnahmen ergreifen müsse, falls die USA Raketenabwehrsysteme an strategischen Orten wie Grönland stationieren, um seine Sicherheit zu schützen.

US-Reaktion und das Risiko eines Wettrüstens

Die Vereinigten Staaten haben signalisiert, dass sie New START verfallen lassen werden. Der ehemalige Präsident Barack Obama, der den Vertrag mit dem damaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew unterzeichnete, warnte den Kongress, dass das Auslaufen des Vertrags ein neues nukleares Wettrüsten auslösen könnte. "Das Auslaufen des Vertrags würde jahrzehntelange Diplomatie auslöschen und die Welt weniger sicher machen", sagte Obama. Experten teilen diese Sorge und weisen darauf hin, dass die Lücke sowohl die Begrenzung der Sprengköpfe als auch die Mechanismen zur Überprüfung nuklearer Absichten aufhebt, was das Vertrauen zwischen den beiden größten Atommächten untergräbt.

Globale Anliegen und die Rolle Chinas

Das Auslaufen des Vertrags erfolgt vor dem Hintergrund erhöhter geopolitischer Spannungen, einschließlich des anhaltenden Konflikts in der Ukraine. Die USA haben angedeutet, dass China, die drittgrößte Atommacht der Welt, sich künftigen Gesprächen über Rüstungskontrolle beteiligen soll. Bisher hat Peking abgelehnt, wobei Russland öffentlich erklärt, dass es Chinas Position respektiert. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew warnte, dass ein Ausbleiben ohne Folgevereinbarungen die Weltuntergangsuhr beschleunigen könnte...

Was kommt als Nächstes?

Da New START ausläuft, steht die Welt vor beispielloser Unsicherheit. Sowohl Russland als auch die USA behalten große Arsenale ohne formale Kappen. Während Moskau darauf besteht, verantwortungsvoll zu handeln, lässt das Fehlen von Vertragsbeschränkungen die Möglichkeit einer beschleunigten nuklearen Modernisierung und möglicherweise eines erneuten Wettrüstens offen. Da der 5. Februar näher rückt, stehen die Diplomaten unter Druck, in letzter Minute Lösungen zu finden. Das Auslaufen von New START markiert einen Wendepunkt in den globalen nuklearen Beziehungen, der strategische Überlegungen für die kommenden Jahrzehnte prägen könnte...