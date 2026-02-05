Das Ende des US-russischen Atomvertrags sorgt für weltweite Besorgnis in einer Zeit von Spitzenspannungen, warnt der UN-Chef

HQ

Die Vereinten Nationen haben Alarm geschlagen, nachdem der New-START-Vertrag, das endgültige Abkommen zur nuklearen Rüstungskontrolle zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, offiziell ausgelaufen ist. UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnete den Moment als "ernst" und warnte, dass es erstmals seit mehr als 50 Jahren keine verbindlichen Grenzen für die strategischen Nukleararsenale der beiden Länder gebe, die zusammen mehr als 80 % der weltweiten Atomsprengköpfe besitzen.

Guterres betonte, dass der Zusammenbruch von New START zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt erfolgt, mit zunehmender globaler Instabilität und dem Atomrisiko auf dem höchsten Niveau seit Jahrzehnten. Der 2010 unterzeichnete Vertrag begrenzte die eingesetzten strategischen Sprengköpfe auf 1.550 pro Seite und spielte eine Schlüsselrolle bei der Reduzierung der Vorräte aus der Zeit des Kalten Krieges. Sein Ablauf, warnte er, könnte ein neues Wettrüsten beschleunigen und den Atomwaffenwaffenwaffenabkommen untergraben, der darauf beruht, dass Atommächte in gutem Glauben Bemühungen zur Abrüstung zeigen.

Sowohl Washington als auch Moskau haben das Ende des Vertrags anerkannt, wobei Russland erklärt, es sehe sich nicht mehr an dessen Grenzen gebunden, aber behauptet, es werde "verantwortungsvoll" handeln. Die Vereinigten Staaten haben die Tür für einen neuen Rahmen offengelassen, obwohl Beamte argumentieren, dass ein zukünftiges Abkommen China einschließen sollte, dessen Nukleararsenal rasch wächst. Nun lässt das Verschwinden von New START die Welt ohne einen Grundpfeiler nuklearer Zurückhaltung und mit deutlich weniger Schutzmechanismen gegen Eskalationen...