Russischer Luftangriff tötet drei Menschen in der Ukraine und löst weitreichende Stromausfälle vor Weihnachten aus

Ein großer russischer Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine tötete am Dienstag mindestens drei Menschen, darunter ein Kind, und lahmlegte laut ukrainischen Behörden in den meisten Regionen den Strom aus, während das Land sich auf Weihnachten vorbereitet.

Der nächtliche Angriff umfasste mehr als 30 Raketen und Hunderte von Drohnen und traf laut Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens 13 Regionen. Energieanlagen im Westen der Ukraine wurden am stärksten getroffen, was landesweit zu Notstromausfällen führte.

Zwei Personen, darunter ein vierjähriges Kind, wurden in der Region Schytomyr getötet, während eine weitere Person in der Nähe von Kiew starb. Mindestens fünf weitere wurden rund um die Hauptstadt verletzt, sagten Beamte.

Der ukrainische Netzbetreiber meldete Schäden an kritischer Infrastruktur in den Regionen Tschernihiw, Lwiw und Odessa. Polen erklärte, es habe polnische und verbündete Flugzeuge gestartet, um seinen Luftraum zu schützen, nachdem Angriffe nahe der Grenze gelandet waren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Zeitpunkt des Angriffs und bezeichnete ihn als ein klares Signal für Moskaus Absichten. "Ein Angriff vor Weihnachten, wenn die Menschen einfach nur zu Hause und sicher sein wollen", schrieb er in den sozialen Medien.

Der Angriff erfolgte nur wenige Tage nach den von den USA geführten Friedensgesprächen, an denen ukrainische, europäische und russische Vertreter beteiligt waren. Kiew sagt, Moskau habe die Angriffe auf Energie- und Logistikziele verstärkt, um den Druck im Rahmen der Verhandlungen über eine mögliche Lösung des fast vier Jahre alten Krieges zu erhöhen.