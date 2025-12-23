Polen und die NATO starten Kampfjets, nachdem russische Luftangriffe Westukraine getroffen haben

HQ

Polen und seine NATO-Verbündeten starteten Jagdflugzeuge am frühen Dienstag, nachdem Russland Luftangriffe auf Westukraine nahe der polnischen Grenze gestartet hatte, teilten die polnischen Streitkräfte mit.

Das Militär erklärte, der Schritt sei eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz des polnischen Luftraums. Kampfjets wurden eingesetzt und bodengestützte Luftverteidigungs- sowie Radarsysteme wurden während der Angriffe in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

"Diese Maßnahmen sind präventiver Natur und zielen darauf ab, den Luftraum zu sichern und zu schützen, insbesondere in Gebieten neben den bedrohten Regionen", teilte das polnische Einsatzkommando in einer Erklärung in den sozialen Medien mit.

Die Warnung wurde später aufgehoben, nachdem sich die Lage stabilisiert hatte. Die polnischen Behörden erklärten, dass während der Operation keine Verstöße gegen den polnischen Luftraum festgestellt wurden. Später dankte Polen dem NATO-Luftkommando sowie den spanischen und niederländischen Streitkräften für die Unterstützung der Mission.