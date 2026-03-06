Rumänien schließt die Stationierung von Atomwaffen trotz europäischer Abschreckungspläne aus

HQ

Rumänien wird mittelfristig keine nuklearen Komponenten auf seinem Territorium aufnehmen, sagte Präsident Nicusor Dan am Donnerstag als Reaktion auf Frankreichs Bestreben, die nukleare Abschreckungszusammenarbeit mit europäischen Verbündeten auszuweiten. Er betonte, dass Rumänien zwar unter dem nuklearen Schirm der NATO geschützt ist, dies aber nicht erfordert, dass nukleare Anlagen im Land stationiert sind.

Der französische Präsident Emmanuel Macron schlug kürzlich vor, die nukleare Rolle Frankreichs in Europa auszuweiten, einschließlich der Möglichkeit, dass Verbündete französische Flugzeuge aufnehmen, die an Abschreckungsmissionen beteiligt sind. Frankreich und Deutschland haben ebenfalls eine gemeinsame Lenkungsgruppe für Nukleare geschaffen und planen, in diesem Jahr eine konkrete Zusammenarbeit zu beginnen.

Rumänien wurde zu Gesprächen mit mehreren europäischen Partnern eingeladen, aber Dan sagte, dass die Ausrichtung von nuklearen Komponenten vorerst "ausgeschlossen" sei. Die meisten europäischen Länder verlassen sich weiterhin hauptsächlich auf den nuklearen Schirm der Vereinigten Staaten als Kern des langjährigen Sicherheitsrahmens des Kontinents...