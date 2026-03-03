HQ

Frankreich wird sein Atomarsenal ausbauen und die Zusammenarbeit mit Deutschland, Polen, Griechenland, den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Schweden vertiefen, kündigte Präsident Emmanuel Macron am Montag an. Von einem U-Boot-Stützpunkt in der Bretagne aus skizzierte Macron eine neue "Vorwärtsabschreckungs"-Doktrin, die dazu führen könnte, dass französische strategische Luftstreitkräfte tiefer in Europa stationiert werden.

Macron sagte, die Entscheidungen über Nuklearangriffe würden ausschließlich beim französischen Präsidenten liegen, bestätigte jedoch, dass Frankreich seinen Bestand über die derzeit geschätzten 290 Sprengköpfe hinaus erhöhen werde. Er fügte hinzu, dass die Koordination mit den NATO-Partnern transparent und ergänzend zur nuklearen Mission des Bündnisses bleiben werde, während die europäischen Länder ihre Sicherheitslage neu bewerten...

Wie er heute auf X sagte:

Lasst uns stark sein. Lasst uns vereint sein. Lasst uns frei sein.

Wir müssen unsere Abschreckungsstrategie im Herzen des europäischen Kontinents in voller Achtung unserer Souveränität überdenken, mit der schrittweisen Etablierung dessen, was ich eine fortgeschrittene Abschreckung nennen werde.

Frankreich wird die Anzahl der Atomsprengköpfe in seinem Arsenal erhöhen.

Um frei zu sein, muss man gefürchtet werden. Um gefürchtet zu werden, muss man mächtig sein.

Diskurs über Frankreichs nukleare Abschreckung.

Besuchen Sie die Basis Île Longue, um die Frauen und Männer kennenzulernen, die täglich für die Dauerhaftigkeit und operative Exzellenz unserer nuklearen Abschreckung sorgen.