Rubio besucht Mexiko, während Trump härter gegen Kartelle vorgeht

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und Mexiko . Außenminister Marco Rubio ist gerade zu seinem ersten offiziellen Besuch seit seinem Amtsantritt in Mexiko-Stadt eingetroffen, während Washington seine Bemühungen gegen Kartelle und illegale Einwanderung verstärkt.

Bei seinen Treffen mit Präsidentin Claudia Sheinbaum und hochrangigen Beamten wird es vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen wegen der US-Razzien und der jüngsten Militäraktionen in der Karibik um die Sicherheitszusammenarbeit gehen (mehr über die Militäraktionen erfahren Sie hier).

Die Gespräche finden vor dem Hintergrund einer erneuten Überprüfung des regionalen Handelsabkommens und der Besorgnis über den Einfluss Chinas statt. Während beide Seiten die Bedeutung der Partnerschaft betonen, stellen Meinungsverschiedenheiten über Taktiken und Zölle die Widerstandsfähigkeit der Beziehungen auf die Probe.