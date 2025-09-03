US-Militär greift mutmaßliches Drogenschiff in der Karibik an

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und Venezuela . Das US-Militär hat einen Angriff auf ein Schiff in der südlichen Karibik durchgeführt, das Berichten zufolge mit venezolanischen kriminellen Gruppen in Verbindung steht, was zu mehreren Toten führte, während US-Opfer vermieden wurden, sagte Präsident Trump.



"Wir haben in den letzten Minuten buchstäblich ein Boot abgeschossen, ein Boot mit Drogen, eine Menge Drogen in diesem Boot."



"Und es gibt noch mehr, wo das herkommt. Wir haben eine Menge Drogen, die in unser Land strömen, und das für eine lange Zeit... Diese kamen aus Venezuela."



"Bei dem Angriff wurden elf Terroristen getötet. Bei diesem Angriff wurden keine US-Streitkräfte verletzt."



Die Operation kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die USA ihre Marinepräsenz in der Region verstärken, um den Drogenhandel einzudämmen. Von Trump geteiltes Filmmaterial schien zu zeigen, wie das Schiff auf See explodierte, obwohl venezolanische Beamte seine Echtheit in Frage stellten.

Das Pentagon hat weder die Art der beschlagnahmten Schmuggelware noch die Ausführung des Angriffs detailliert beschrieben. Beamte behaupten, dass die Aktion auf das organisierte Verbrechen abzielt, was zu Spannungen mit Caracas führt, da die venezolanischen Behörden beschuldigt werden, mit der beteiligten Gruppe in Verbindung zu stehen.