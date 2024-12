Ruben Amorim hat einen Sturm vorhergesagt, und er ist bereits da: Manchester United hat fünf der letzten zehn Spiele verloren

HQ

Die Ankunft von Ruben Amorim bei Manchester United wurde von allen United-Fans gefeiert, einige schrieben sogar Sprechchöre mit den Portugiesen, und es hatte sogar das Gefühl, dass die Ergebnisse sofort sichtbar waren, mit überzeugenden Siegen wie dem 3:2 in einem Europa-League-Spiel oder dem 4:0 gegen Everton, dem höchsten Ergebnis seit 2021, oder dem Last-Minute-Sieg gegen Manchester City.

Amorim war jedoch immer noch vorsichtig und warnte mehrmals, dass die Straße nicht glatt sein würde. "Ich würde gerne andere Dinge sagen, aber ich muss es noch einmal sagen, der Sturm wird kommen", sagte Amorim der Presse unmittelbar nach dem 4:0-Sieg am 1. Dezember. "Ich weiß nicht, ob Sie diesen Ausdruck verwenden, aber wir werden schwierige Momente haben, und wir werden in einigen Spielen entdeckt werden."

Und er hat sich nicht geirrt: Der Sturm ist da. Oder besser gesagt, er war nie weg, auch nicht ohne Erik ten Hag. Manchester United hat vier seiner letzten fünf Premier-League-Spiele verloren, wodurch die Mannschaft auf den 14. Platz in der Premier League zurückgefallen ist.

Nach zehn Spielen hat Amorim vier gewonnen, aber fünf davon verloren, mehr Niederlagen in den ersten zehn Spielen als jeder andere Trainer von Manchester United seit 1932, also vor 92 Jahren. Das Schlimmste ist, dass sie in zehn Spielen 19 Tore kassiert haben, während sie nur 17 Tore erzielt haben.

Zu diesen Niederlagen gehören Arsenal, Nottingham Forest, Tottenham, Bournemouth und schließlich die Wolves am zweiten Weihnachtsfeiertag. Sie haben nur gegen Manchester City gewonnen, das unwahrscheinlichste von allen (und profitieren von dem unglaublich schlechten Mangel, den Guardiola in letzter Zeit hat).