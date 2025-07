Der Anstieg zum Montmartre könnte in zukünftigen Ausgaben der Tour de France zurückkehren, "alle waren begeistert davon"

HQ

Die letzte Etappe der Tour de France 2025 sorgte für Abwechslung, indem sie die Strecke wechselte und statt des traditionellen Fettsprints durch Paris einen Anstieg nach Montmartre beinhaltete. Diese Änderung stieß bei den Radfahrern auf gemischte Reaktionen, aber die Tour de France galt als großer Erfolg und könnte sie in Zukunft wiederholen.

Pierre-Yves Thouault, stellvertretender Direktor der Tour de France, sagte gegenüber Le Parisien: "Natürlich wollen wir weiterhin über Montmartre fahren. Der Erfolg hat unsere Erwartungen übertroffen, und natürlich ist der Wunsch da, diese neue Route zu einem langfristigen Erfolg zu machen" (via Cycling Weekly).

Die letzte Etappe zu einer Bergetappe zu machen, war eine schlechte Nachricht für die Sprinter, so dass es nicht allen gefiel, auch Jonas Vingegaard. Die Tour de France entschied jedoch, dass die Anstiege nach Montmartre nicht für die Gesamtwertung zählen würden, und die Zeiten wurden vor dem Anstieg neutralisiert. Wout van Aert, der die letzte Etappe gewann, sagte, dass "die Jungs, die es wollten, das Risiko eingehen und es versuchen können, und diejenigen, die es nicht getan haben, mussten nicht darum kämpfen".

Ursprünglich war die Idee, Montmartre zu besuchen, als besonderer Anlass gedacht, um das 50-jährige Bestehen der Tour mit dem Ziel auf den Champs-Élysées zu feiern, aber es könnte wieder passieren. "Wir werden sehr schnell eine Nachbesprechung mit Vertretern der Stadt und der Präfektur durchführen. Wir werden uns mögliche Bereiche für Verbesserungen ansehen. Ich denke dabei insbesondere an die öffentliche Zugänglichkeit in bestimmten Bereichen. Aber insgesamt hat alles sehr gut geklappt. Alle waren begeistert davon. Das Publikum und die Fahrer gleichermaßen", fügte Thouault hinzu.

Obwohl, wie auch Cycling Weekly berichtet, sie auch offen für die Idee sind, die Tour an anderer Stelle zu finanzieren, wie es 2024 mit Nizza geschehen ist (aufgrund der laufenden Feierlichkeiten zu den Olympischen Spielen in Paris). Sie deuteten an, dass sich die letzte Phase in Zukunft auch auf andere Städte verlagern wird, aber sie wollen auch eine starke Beziehung zur Stadt Paris aufrechterhalten.