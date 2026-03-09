Netflix kündigt das Co-Hauptevent für die Ronda Rousey gegen Gina Carano-Karte an

HQ

Netflix hat einen neuen Kampf angekündigt, der dem lang erwarteten Kampf zwischen Gina Carano und Ronda Rousey vorausgehen wird, dem ersten MMA-Kampf, der je auf der Streaming-Plattform ausgestrahlt wurde, und dem ersten Mal, dass diese beiden Legenden des Sports, die sich nie begegnet sind, nach zehn und siebzehn Jahren gegeneinander antreten.

Das Kampfevent am 16. Mai in Los Angeles beinhaltet einen Kampf zwischen Francis Ngannou und Philipe Lins als Co-Hauptkampf, bei dem zwei erfahrene Kämpfer nach fast zwei Jahren zurückkehren.

Ngannou, 39 Jahre alt mit doppelter kamerunischer und französischer Staatsbürgerschaft, kämpfte im Oktober 2024 zum letzten Mal in der UFC, besiegte Renan Ferreira in der ersten Runde, verlor jedoch im März 2024 im Boxen gegen Anthony Joshua. Er ist bekannt für seinen kraftvollen Schlag, der ihm sieben seiner 14 UFC-Kämpfe durch K.o. in weniger als zwei Minuten ermöglichte.

Lins, 40-jähriger Brasilianer, kämpfte im März 2024 zum letzten Mal gegen Ion Cutelaba mit einer Bilanz von 18 Siegen, 9 K.o. und 5 Niederlagen.

Ngannou hat derzeit keinen Vertrag mehr mit der UFC, aber dieser Kampf wurde von Jake Pauls Boxfirma MVP (Most Valuable Promotions) organisiert, ebenfalls ihr erster MMA-Kampf. Freuen Sie sich auf die Kämpfe zwischen Gina Carano und Ronda Rousey sowie auf Francis Ngannou gegen Philipe Lins am 16. Mai auf Netflix?