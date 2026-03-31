Romelu Lukaku könnte von Neapel dauerhaft außer Gefecht gesetzt werden, da er nicht zum Training erschien

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Romelu Lukaku wurde von der belgischen Nationalmannschaft für die Freundschaftsspiele vor der Weltmeisterschaft nominiert, zog sich jedoch zurück, um an seiner Fitness zu arbeiten. Der 32-jährige Stürmer hat in dieser Saison wenig für Napoli gespielt (nur 48 Minuten in sechs Spielen, ein Tor erzielt) aufgrund von Verletzungen und möchte seine Chancen auf die Weltmeisterschaft priorisieren und seine Bilanz als bester belgischer Torschütze aller Zeiten mit 89 Toren (und zweitbester aller Zeiten in europäischen Ländern hinter Cristiano Ronaldo) weiter ausbauen.

Es stellt sich jedoch heraus, dass auch Lukaku die Pflichten seines Klubs ignoriert, denn Napoli hat heute angekündigt, dass sie erwägen, den Stürmer auszusetzen, nachdem er nicht zum Training erschienen ist, und stattdessen in Belgien geblieben ist, um seine körperliche Erholung fortzusetzen.

"Napoli gibt bekannt, dass Romelu Lukaku auf den heutigen Aufruf zur Wiederaufnahme des Trainings nicht reagiert hat. Der Verein behält sich das Recht vor zu entscheiden, ob er angemessene disziplinarische Maßnahmen ergreift und ob der Spieler dauerhaft im Team bleibt", teilte der italienische Verein in einer Pressemitteilung mit.

Lukaku antwortete in den sozialen Medien, dass er "Neapel niemals den Rücken kehren würde", aber im Moment muss er sicherstellen, dass er zu 100 % klinisch fit ist. "In letzter Zeit war ich nicht mehr dort, und das hat mich mental sehr belastet."

"Am Ende werde ich dorthin kommen und Napoli und der Nationalmannschaft helfen, ihre jeweiligen Ziele zu erreichen, wenn ich gebraucht werde."