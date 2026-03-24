Romelu Lukaku beschließt, im März Freundschaftsspiele auszulassen, um sich besser auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten

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Romelu Lukaku, der Torschützenkönig der belgischen Nationalmannschaft mit 89 Toren (und zweitbester aller Zeiten in europäischen Ländern, nur hinter Cristiano Ronaldo), hat sich von den Freundschaftsspielen zurückgezogen, die er diese Woche in der letzten Länderspielpause vor der Weltmeisterschaft bestreiten sollte, um an seiner Fitness zu arbeiten.

Der belgische Fußballverband erklärte am Dienstag in einer Stellungnahme, dass "Romelu in der kommenden Phase lieber trainiert, um seine körperliche Bereitschaft weiter zu optimieren". Da in den Spielen dieser Woche nichts auf dem Spiel steht, konzentriert sich der Napoli-Stürmer lieber auf seine Fitness, da er die meiste Zeit der Saison in Italien ausfällt und mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hat.

Lukaku spielte im Juni 2025 zum letzten Mal für Belgien und erzielte in den Qualifikationsspielen der Weltmeisterschaft beim 4:3-Sieg gegen Wales ein Tor. Belgien qualifizierte sich für die Weltmeisterschaft in Gruppe G, mit Ägypten, Neuseeland und... Iran.

Davor bestreitet Belgien Freundschaftsspiele gegen die Vereinigten Staaten am Sonntag, den 28. März um 20:30 Uhr MESZ, und gegen Mexiko am Mittwoch, den 1. April um 15:00 Uhr MESZ.