Rocksteady verlässt Suicide Squad: Kill the Justice League im Januar

Die meisten von uns befürchteten das Schlimmste, als Rocksteady zum ersten Mal Suicide Squad: Kill the Justice League zeigte, und die Kritiken, die es wie die Definition von "meh" klingen ließen, ließen uns um die Zukunft des Studios fürchten. Die gute Nachricht ist, dass die Entwickler von Batman: Arkham Asylum trotz einiger Entlassungen im September weiterhin Spiele entwickeln werden. Dennoch wussten wir, was auf uns zukommen würde, als Rocksteady versprach, "mindestens" die Menge an Inhalten nach der Veröffentlichung zu liefern, die sie versprochen hatten, daher ist die heutige Ankündigung nicht überraschend.

Rocksteady bestätigt, dass Staffel 4 Episode 8 das Letzte sein wird, was Rocksteady zu Suicide Squad: Kill the Justice League hinzufügt, wenn dieses letzte Update im Januar erscheint. Das bedeutet nicht, dass sie die Server abschalten und das Spielen unmöglich machen. Das Gegenteil ist der Fall, denn das Spiel kann ohne Internetverbindung gespielt werden, nachdem Episode 7 im Laufe des Tages heruntergeladen wurde. Außerdem bekommen wir Deathstroke als spielbaren Charakter, daher verdient das britische Studio ein gewisses Lob dafür, dass es seinen Support mit einem Paukenschlag beendet hat, bevor es sich voll und ganz auf ein neues, geheimes Spiel konzentriert.