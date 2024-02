HQ

Suicide Squad: Kill the Justice League zu spielen, zu analysieren und schließlich zu überprüfen, war, gelinde gesagt, ein wenig anstrengend, vielleicht sogar geradezu anstrengend. Das liegt nicht daran, dass das Spiel eines der schlechtesten ist, die ich je gespielt habe. Ich glaube sogar, dass viele Medien und sogenannte "Content Creators" zu viele Worte verwenden, wenn sie das Spiel kritisieren. Sie laufen Gefahr, Enttäuschung mit etwas zu verwechseln, das objektiv schlecht ist, und es ist vielleicht wichtig, frühzeitig darauf hinzuweisen, dass es Aspekte der gesamten Suicide Squad -Erfahrung gibt, die beeindrucken - es wäre geradezu töricht, etwas anderes zu behaupten. Wir können und sollten uns mit diesen Dingen beschäftigen, denn durch die Linse der Dinge, die das Studio auf den Punkt bringt, kommen wir zu der einfach gigantischen Enttäuschung, dem verfaulten Kern, dem verdorbenen Herzen, das im weichen Zentrum von Suicide Squad ruht.

Es ist nicht nur enttäuschend, weil Teile des Studios (abzüglich der kreativen Köpfe am Ende) uns eine der besten Spieletrilogien der letzten Zeit beschert haben. Es ist enttäuschend, weil Suicide Squad: Kill the Justice League ein trauriges Ende eines allgemein ärgerlichen Trends ist, bei dem Einzelspieler-Studios entweder den frustrierenden Live-Service-Trend wählen oder dazu ermutigt werden. Und das, obwohl die produzierten Spiele kategorisch schlechter sind und dazu beitragen, den Ruf der Studios zu zerstören. Anthem, Redfall, Babylon's Fall, die abgebrochenen The Last of Us Multiplayer, Marvel's Avengers - die Beispiele sind einfach zu zahlreich und es ist meist traurig und kräftezehrend. Wir kennen nicht jede einzelne dieser Geschichten, aber Jason Schreier hat uns sowohl bei BioWare als auch bei Arkane hinter die Kulissen geführt, und es ist lustig, dass es nicht nur die Spiele sind, die am Ende enttäuschen, wenn engagierte, erfahrene Einzelspieler-Studios sich für den sogenannten "Live-Service-Goldrausch" entscheiden, sondern die Bedingungen bei der Arbeit an diesen umstrittenen Projekten sind genauso schlecht. Was bedeutet das für Suicide Squad ?

Nachdem ich etwa die Hälfte der Kampagne abgeschlossen hatte, habe ich meine ersten Eindrücke vom Spiel in einem Artikel (den ihr hier lesen könnt) wiedergegeben, in dem ich zunächst darauf hingewiesen habe, dass es Teile dieser Erfahrung gibt, die es wert sind, erwähnt, hervorgehoben und gelobt zu werden. Ich fühle mich immer noch so, und es lohnt sich, zu wiederholen, dass Rocksteady eines der besten Studios der Welt ist, wenn es um Set-Design, narrative Erzählung, Motion Capture, Gesichtsanimation und Szenenbau geht. Es geht nicht nur um Technik; Es geht darum, die visuelle Sprache hinter jeder Figur, jedem Bereich zu verstehen und die Figuren in der Szene so zu positionieren, dass es spannend ist, die Handlung zu beobachten. Das schaffen sie auf jeden Fall.

Aber von hier aus gehen wir immer tiefer in eine deprimierende Grube aus Groll, Wut, Enttäuschung und resignativer Übertreibung. Ich habe keine Freude daran, ein Spiel auseinander zu nehmen, das mir oberflächlich betrachtet hätte gefallen können und das ich wirklich lieben wollte. Während sich das Live-Service-Modell im Allgemeinen als nachteilig für die Branche erwiesen hat, da die Geldmänner an der Spitze einfach nicht in der Lage sind, Zurückhaltung oder gar ein kritischeres Urteil darüber zu üben, welche Studios ein solches Projekt übernehmen sollten und welche nicht, bin ich nicht gegen das Konzept. Es gibt gute Live-Service-Spiele, die gibt es einfach. Aber Suicide Squad: Kill the Justice League ist ein Beispiel für alles, was an der Prämisse falsch ist.

Jeder kritische Teil der zentralen Schleife von Suicide Squad, vom Interface-Design bis zur Gegnervielfalt, von den Bosskämpfen bis zu den Nebeninhalten, von der Fähigkeitsauswahl bis zum Beutedesign, ist hoffnungslos, hoffnungslos kompromittiert, bis zu dem Punkt, an dem es wirklich schwierig ist, den Überblick zu behalten. Daher werde ich Teile der traditionellen Review-Struktur an die höheren Mächte abgeben und dem Wunsch nachgeben müssen, Teile dieses Textes in eine lockerere Schimpftirade zu verwandeln.

In Suicide Squad: Kill the Justice League gibt es vier spielbare Charaktere, aber abgesehen von leicht unterschiedlichen Bewegungsmustern sind alle vier gleich. Sie können die gleichen Waffen verwenden, und obwohl ihre jeweiligen Talentbäume sie in unterschiedliche Richtungen führen können, gibt es hier kein High-Level-Buildcrafting. Warum Rocksteady beschlossen hat, dass das einzige Unterscheidungsmerkmal die Beute ist, die man verwendet, die an sich nur oberflächliche Stat-Modifikatoren und -effekte bietet, ist mir ein Rätsel. Abgesehen von ein paar Beispielen, die in den sogenannten "Infamie-Sets" des Spiels zu finden sind, bei denen es sich um Sets aus verschiedenen Ausrüstungsgegenständen handelt, die als heilige Grale fungieren, handelt es sich um Anthem -Beute. Ein anonymer Haufen von Schrotflinten, Miniguns und Schilden, die keine einzigartigen Rückstoßmuster, besonderen Nebeneffekte oder Gameplay-modifizierenden Optionen haben. Sie werden einem wohl oder übel an den Kopf geworfen, und nicht ein einziges Mal in den 30 Stunden, die ich mit dem Spiel verbracht habe, hat die Beute des Spiels die Art und Weise verändert, wie ich auf meinen Charakter zugegriffen habe, und auch nicht das Wechseln von Charakteren. Es gibt ein paar Effekte, die auch nur annähernd eine umfangreichere Gameplay-Modifikation bieten, aber sie sind rar gesät.

Es gibt mehrere tiefsitzende Probleme mit der zentralen Schleife des Spiels. Das gesamte Spiel bietet nur eine feindliche Fraktion aus langweiligen, anonymen lila Weltraummonstern, und sie selbst gibt es nur in drei Geschmacksrichtungen: einen einfachen Grunzer, einen Scharfschützen und einen etwas schwereren Cousin. Es gibt auch Panzer und Hubschrauber, aber sie sind viel seltener und keiner von ihnen erfordert eine wesentlich andere Herangehensweise. Einige Gegner machen während der Kampagne eine sehr oberflächliche Verwandlung durch, aber abgesehen von der Tatsache, dass sich einige Grunzer schnell bewegen und einige Scharfschützen unsichtbar werden können, spielt Suicide Squad: Kill the Justice League nicht wirklich mit Schwierigkeitsgrad oder Gegnervariation, und es spielt keine Rolle, ob man einfach nur durch die Kampagne kommen oder Hunderte von Stunden mit dem Endgame des Spiels verbringen möchte, so wie es gerade ist.

Auch die Topografie ist ein Thema, denn ganz Metropolis ist so gestaltet, dass die Gegner immer, wenn möglich, hoch oben auf den Dächern und oft auch hinter Schilden spawnen. Das bedeutet, dass dem Spieler schnell signalisiert wird, dass Vertikalität alles ist und dass das Springen von Dach zu Dach der effizienteste Weg ist, um seine Gegner zu erreichen. Und auf lange Sicht bedeutet dies, dass Sie nie eine unvergessliche Beziehung zu der Welt haben werden, in der Sie sich befinden, da Sie sich immer über ihr bewegen, schweben und Ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf diese Dächer richten, die sich weit über alle Details erheben, die auf Straßenniveau vergessen werden. Das bedeutet aber auch, dass sich die Kämpfe immer eintönig anfühlen, da das Spiel nicht mit Schauplätzen spielt und nie aufregende Kampfarenen aufbaut, die dein Verständnis deiner Umgebung herausfordern. Auf diese Weise ist Suicide Squad ein bisschen wie Sonic Frontiers; Es gibt (vielleicht) eine aufregende Welt unter dir, aber die Gameplay-Schleife hindert dich daran, dich mit ihr zu beschäftigen, weil diese Schleife auf dieser Welt aufgebaut ist, nicht in ihr.

Es hilft auch nicht, dass es im Grunde nur vier bis sechs Inhaltstypen gibt, die das Spiel endlos wiederholt und nie verschiedene Formen der Strategie oder des Engagements erfordert oder erleichtert. Fairerweise muss man sagen, dass gut 90% der Kampagne auch mit diesen Missionstypen erstellt werden, bei denen man die Pflanzen von Poison Ivy verteidigen, Verbündete zu einem Fortnite inspirierten Battle Bus bringen oder bestimmte Knotenpunkte in einer feindlichen Festung zerstören muss. Du wirst immer wieder aufgefordert, dies zu tun, sowohl um in der Kampagne voranzukommen als auch als Teil des Endspiels des Spiels. Du kommst an, schwebst, springst, schießt und schließt ab und wirst dann mit einem Stück Beute belohnt, das dir egal ist.

Suicide Squad: Kill the Justice League ist so kompromittiert, dass die gesamte Sprache der Benutzeroberfläche des Spiels nicht optimiert und unübersichtlich ist. Hast du echtes Gameplay von relativ erfahrenen Spielern auf YouTube oder Twitch gesehen? Haben Sie gesehen, wie eckig, verwirrend und unattraktiv diese Oberfläche ist? Es explodiert mit Zahlen, Partikeleffekten und Farben bis zu dem Punkt, an dem es unmöglich ist, den Überblick zu behalten, was tatsächlich vor sich geht. Es ist besonders schädlich für die Immersion, da die Positionierung ein so entscheidender Teil des Erlebnisses ist, und wenn man nicht sehen kann, wohin man geht, weil der Bildschirm buchstäblich mit Farbe bedeckt ist, dann fällt das gesamte Gameplay-Modell des Spiels zu Boden - im wahrsten Sinne des Wortes.

Sogar die Story, für die das Spiel an einigen Stellen gelobt wird, ist geradezu hoffnungslos. Es ist zwar eine Gnade, das Konzept "Töte deine Helden" schrecklich ernst zu nehmen und wirklich alles zu tun, um "die Justice League zu töten", aber hier wird es so unverblümt gemacht, wobei es beiden Bosskämpfen selbst an Ernsthaftigkeit und Stil mangelt, während Rocksteady es nie wirklich schafft, die ansonsten ziemlich aufregende Prämisse zu unterstützen oder daraus Kapital zu schlagen. Der moralische Kompass dreht sich überall hin und her, nur um hier und da zurückzusetzen, und man ist sich nie wirklich bewusst, ob es sich bei den Suicide Squad um Bösewichte, Antihelden, Helden oder eine Mischung aus einer oder mehreren der oben genannten Kategorien handelt. Natürlich mag es oberflächlich betrachtet verlockend erscheinen, dass sich das Spiel weigert, sich an eine klassische Erzählformel zu halten, und es gibt Punkte, die man sowohl für den Mut als auch für die Bereitschaft hat, sich auf den erzählerischen Weg zu begeben. Aber weder die Kämpfe noch die Art und Weise, wie diese Helden besiegt werden, sind besonders befriedigend, und das sind die einzigen Momente, die mit der etablierten Formel brechen. Es ist schwer, sie als Lichtblicke zu sehen.

Und übrigens, es gibt keinen einzigen Strang von Nebeninhalten, an denen andere Nebencharaktere aus dem weiteren DC-Universum beteiligt sind, keine spannenden Dialoge, die durch die Suche nach einem bestimmten Ort ausgelöst werden, keine Überraschungen. Vergiss die Struktur der Arkham-Serie, in der du einen Haufen Bösewichte gleichzeitig jagst. Hier seid ihr nur hier, um lila Aliens abzuschießen und die nächste legendäre Schrotflinte mit einer um 12 % erhöhten kritischen Trefferchance zu erhalten. Das wars. Du bringst Penguin, Poison Ivy und mehr ein, aber nach ihrer jeweiligen Einführung werden sie zu nichts anderem als Ladenbesitzern im Zentrum des Spiels - darauf werden diese Charaktere reduziert. Glorifizierte Verkäufer. Wer hätte gedacht, dass dies entweder unbemerkt bleiben oder geradezu lobenswert sein würde?

Suicide Squad: Kill the Justice League hat grundlegende Designprobleme, wohin man auch schaut, und wie Ralph von SkillUp sagt, ist dies ein Fall von Rocksteady, der von Anfang an die falschen Entscheidungen getroffen hat, und obwohl sie ihre Vision mit technischer Raffinesse und Liebe zum Detail umgesetzt haben, machen Sie keinen Fehler; Suicide Squad ist poliert und "wunderschön", aber kratzt man an der Oberfläche und gibt man ihm mehr als 30 Minuten Zeit, fällt alles auseinander. Es fällt nicht nur auseinander, es wird auch immer schlimmer, je länger man spielt.

Ich bin traurig für Rocksteady, das bin ich wirklich, denn das ist das falsche Spiel, falsch entwickelt, mit den falschen Prioritäten zur falschen Zeit. Aber vor allem ist dies einfach kein gutes Spiel. Es gibt hier keine guten Knochen, es gibt kein gutes Fundament, auf dem man aufbauen kann, und genau wie bei Redfall wünsche ich mir, dass dieses einst respektierte Studio aufsteht, den Staub abstreift und neu anfängt, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Suicide Squad ein aufregendes Spiel wird, selbst mit massiven Kürzungen und sogar mit dem Hinzufügen neuer Inhalte.