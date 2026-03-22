Robert Pattinson neckt The Batman - Part II: "Das Drehbuch ist außergewöhnlich"

HQ

Wir sind noch weit über ein Jahr davon entfernt, dass Robert Pattinson sich erneut in Robert Battinson verwandelt und unsere Bildschirme in The Batman - Part II schmückt. Nach einigen erheblichen Verzögerungen schreitet die Arbeit am Film jedoch voran. Wir haben jetzt ein vollständiges Drehbuch, das Pattinson gelesen hat und von dem er sehr begeistert ist.

"Das Drehbuch ist außergewöhnlich," Pattinson erzählte Deadline auf dem roten Teppich zu seinem neuen A24-Film The Drama. "Ich glaube, es wird ein wirklich, wirklich besonderer Film und sehr, sehr anders."

Pattinson konnte natürlich nicht zu viel erzählen, fügte aber hinzu, dass er gespannt ist, wie sich der Film bei seiner Veröffentlichung entwickelt. "Es wird interessant sein, es rauszusehen. Es nimmt ein paar große Schwünge."

Colin Farrell, der den Pinguin in Matt Reeves' Batman-Universum spielt, hat ebenfalls seine Gedanken zum Drehbuch geteilt. Wir sind uns bei den meisten wichtigen Handlungsdetails noch unsicher, aber je mehr wir über The Batman - Part II erfahren, desto mehr hoffen wir, dass es nicht weiter verzögert wird und wir bald mehr darüber hören können.