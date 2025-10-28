The Batman - Part II setzt einige Wochen nach den Ereignissen von The Penguin ein

HQ

Während es Jahre her ist, dass wir Battinson zum ersten Mal durch eine regenverschmierte Stadt in Gotham fahren sahen, wie er Nirvana vor sich hin summte, hat Matt Reeves' Batman-Universum nur ein paar Monate erlebt. Der Pinguin hat nach den Ereignissen von The Batman ziemlich stark zugenommen, und jetzt wurde bestätigt, dass The Batman - Part II einige Wochen nach den Ereignissen von Colin Farrells Spin-off-Serie folgen wird.

Im Gespräch mit Comicbook.com sagte Farrell, dass er nicht sieht, dass wir mehr von The Penguin bekommen, selbst wenn die Geschichten eng miteinander verbunden sind. "Also würde ich sagen, dass ich gegen [The Penguin Staffel 2] wetten würde, aber nicht viel", sagte er.

"Ich weiß, dass die Machthaber über Handlungsstränge nachdenken, die weitere acht Stunden rechtfertigen könnten, weil alles aus der Welt von Matt Reeves herausragt. Es passte, dass der Tod am Ende von The Batman und die Verwüstung in Gotham ein Machtvakuum öffneten, aus dem Oz dann Kapital schlagen konnte. Das war perfekt für die parallelen acht Stunden, die wir hatten. Und dann wird [The Batman Part II] ein paar Wochen nach dem Ende der Serie weitergehen. Aber ich habe irgendwie dagegen gewettet, aber nicht mit großem Vorsprung."

Die Fans wären sicherlich an mehr von The Penguin interessiert, aber im Moment scheint es Matt Reeves' Priorität zu sein, seine Batman-Geschichte abzuschließen, damit sie ihr Veröffentlichungsfenster 2027 einhalten kann. Da anscheinend auch ein dritter Film geplant ist, gibt es noch viel von Bruce Waynes Geschichte zu erzählen.