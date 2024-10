Ridley Scott hat bereits mit dem Schreiben des Drehbuchs für Gladiator 3 begonnen

HQ

Gladiator II wird im November in die Kinos kommen, 24 Jahre nach dem Oscar-prämierten Original-Blockbuster. Ridley Scott ist zurück auf dem Regiestuhl. Mit 86 Jahren dreht er immer noch jährlich Filme und denkt bereits über Gladiator 3 nach. Ha sagt sogar, dass er bereits mit dem Schreiben begonnen hat...

In einem Interview mit dem britischen Magazin Total Film (in der letzten Ausgabe) erzählte Scott, dass er bereits acht Seiten geschrieben hat.

"Ich habe schon acht Seiten. Ich habe den Anfang eines sehr guten Fußabdrucks", sagte er dem Magazin und gab damit einen kleinen Hinweis darauf, wohin ein dritter Film gehen könnte. "Wenn es einen Gladiator 3 gibt, glaube ich nicht, dass man jemals wieder in die Arena gehen würde. Aber ich musste zurück in die Arena... "

Offizielle Pläne für einen dritten Gladiator-Film gibt es derzeit allerdings noch nicht, oder zumindest nicht, was öffentlich bekannt gegeben werden kann, vielleicht abhängig von den Überlebenschancen der neuen Charaktere der Fortsetzung und natürlich von den Einspielergebnissen des Films.

Die Filme von Ridley Scott in letzter Zeit haben an den Kinokassen nicht besonders gut abgeschnitten. Letztes Jahr spielte Napoleon nur 221,4 Millionen Dollar ein, bei einem Budget von fast 200 Millionen Dollar. Wir müssen bis zu "Der Marsianer" aus dem Jahr 2015 zurückgehen, um Scotts letzten Kassenschlager zu finden. Gladiator II sorgt jedoch für großes Aufsehen, und eine hochkarätige Besetzung mit Paul Mescal und Pedro Pascal in den Hauptrollen wird dabei helfen.