Joseph Quinn erzählte Pedro Pascal von seiner Rolle bei Marvel, ohne zu wissen, dass sie zusammen für die Fantastic Four gecastet werden würden

HQ

Ridley Scott hat eine beeindruckende Besetzung für die Fortsetzung von Gladiator versammelt. Mit dabei sind Denzel Washington, Paul Mescal und Connie Nielsen.

Zudem wurden zwei beliebte Schauspieler engagiert, die bald im Marvel-Universum auftreten, und zwar im gleichen Film: Pedro Pascal und Joseph Quinn übernehmen die Rollen von Reed Richards und Johnny Storm im neuen Fantastic Four-Reboot.

Auf der Leinwand werden sie sogar Schwäger im kommenden Film "The Fantastic Four: First Steps" sein, der im Sommer 2025 in die Kinos kommt. Aber als sie Gladiator II drehten, wussten sie es nicht. Oder zumindest tat es einer von ihnen nicht.

Joseph Quinn erzählte Total Film, dass Pascal ihn sehr unterstützte, als er ihm sagte, dass er vielleicht bei den Fantastic Four mitmachen würde, ohne ihm zu sagen, dass sie tatsächlich zusammenarbeiten würden, da Pascal auch in Gesprächen für denselben Film war.

"Er ist ein wunderbarer Mann. Er ist ein guter Freund. Ich erinnere mich, dass ich in der Pause mit ihm über das Potenzial gesprochen habe, "Die Fantastischen Vier" zu machen. Er erzählte mir, wie aufgeregt er war, dass ich es mache", erzählte Quinn.

"Es stellte sich heraus, dass er in Gesprächen war, um es auch zu tun. Nicht, dass er mir das verschwiegen hätte", gestand er. "Aber dann begann sich das in seine Richtung zu bewegen, und wir sprachen darüber und über das Potenzial und die Aussicht, wieder zusammenzuarbeiten."

Es ist eine, auf die wir uns beide gefreut haben. Er ist ein sehr lustiger, talentierter Mann. Wir haben eine gute Zeit", sagte Quinn. Gladiator II wird am 15. November 2024 und The Fantastic Four: First Steps am 25. Juli 2025 in die Kinos kommen.