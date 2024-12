Ridley Scott: "Es wird sicherlich einen Gladiator III geben"

HQ

Wenn man bedenkt, dass es zwischen 210 und 250 Millionen US-Dollar gekostet hat, Paramount Gladiator 2 zu machen, und dann wahrscheinlich die gleiche Summe an Marketinggebühren hinzukommt, haben viele erklärt, dass diese Fortsetzung als finanzieller Erfolg für die Produktionsfirma angesehen werden kann, um mindestens eine halbe Milliarde Dollar in Kinos auf der ganzen Welt zu generieren. So wie es aussieht, hat Gladiator 2 nach ein paar Wochen in den Kinos etwas mehr als 320 Millionen Dollar eingespielt und spielt täglich immer weniger ein, was bedeutet, dass wir uns die Frage stellen, ob dieser Film tatsächlich ein Erfolg werden kann.

Eine solche Person, die immer noch sehr zuversichtlich ist, was die Leistung von Gladiator 2 angeht, ist Regisseur Ridley Scott, der in einer kürzlichen Pressekonferenz, die von Mama's Geeky aufgezeichnet wurde, so weit geht zu behaupten, dass die Leistung so stark war, dass ein dritter Film definitiv stattfinden wird.

"Wenn man sich die Leistung ansieht, die wir gestern im Rest der Welt gesehen haben, wird es sicherlich einen Gladiator III geben."

Wenn dies am Ende zum Tragen kommt, wird die große Frage sein, ob Scott bei dem Film Regie führen wird oder nicht, da es 20 Jahre gedauert hat, bis die Fortsetzung dem Original folgte, und derzeit ist Scott 87 Jahre alt, was bedeutet, dass weitere 20 Jahre Filmemachen so gut wie ausgeschlossen sind. Davon abgesehen hat Scott erklärt, dass die Drehbucharbeit für einen dritten Film bereits begonnen hat...