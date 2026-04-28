Richtlinie 8020 hat die Namenskonvention The Dark Pictures aufgegeben, um "sicherzustellen, dass unsere Botschaft klar ist"

HQ

Wenn Sie die Entwicklung von Directive 8020, dem nächsten Horrorprojekt des Entwicklers Supermassive Games, verfolgt haben, könnten Sie bemerken, dass der Titel den Titel "The Dark Pictures" fallen gelassen hat. Sie ist jetzt einfach als Richtlinie 8020 bekannt und nicht mehr als The Dark Pictures: Directive 8020 wie früher, und dafür gibt es tatsächlich einen sehr guten Grund.

In einem aktuellen Interview mit Supermassive Games haben wir nach dem Grund für diese Änderung gefragt, woraufhin Kreativdirektor Will Doyle erklärte, dass es hauptsächlich darum geht, die Botschaft für neue und alte Fans klarer und deutlicher zu machen.

"Richtlinie 8020 spielt in derselben gemeinsamen Welt wie unsere anderen Titel. Es ist ein intensives, verzweigtes Erzählspiel, bei dem deine Entscheidungen zählen und du eine Besetzung von Charakteren steuerst, bei denen jeder leben oder sterben kann. Die Deluxe-Edition des Spiels bietet Kostümsets, und Sammelpuppen, die Charaktere und Monster aus unseren früheren Dark Pictures-Spielen hervorheben. Also ja – 100 % dunkle Bilder.

"Wir freuen uns, die Serie fortzusetzen, aber nach einer kurzen Pause wollten wir sicherstellen, dass unsere Botschaft für unser Publikum klar ist. Nachdem wir die erste Staffel der Dark Pictures Anthology abgeschlossen hatten, führten wir eine umfangreiche Spielerrecherche zur Vorbereitung auf Directive 8020 durch. Diese Studie zeigte, dass viele Neulinge dachten, sie müssten unsere Spiele der Reihe nach spielen – teilweise wegen Begriffen wie "Season".

"Für Directive 8020 haben wir uns für den Slogan "A Dark Pictures Game" entschieden, der unseren Fans sagt, dass es Teil des gemeinsamen Universums ist, ohne zu suggerieren, dass es eine unverzichtbare Fortsetzung anderer Spiele der Reihe ist."

Directive 8020 steht bevor, mit Plänen, am 12. Mai auf PC, PS5 und Xbox Series X/S zu erscheinen. Mit dem Debüt vor der Tür können Sie unser vollständiges Interview mit Supermassive Games hier lesen.