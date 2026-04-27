Directive 8020 Interview: Sprechende KI, Laufzeit, Horrorinspiration und die Verbindung zu The Dark Pictures mit Supermassive Games

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Es war eine längere Reise als ursprünglich erwartet, aber im Mai kehrt Supermassive Games zurück und bietet das nächste Kapitel im Dark Pictures-Universum an. Bekannt als Directive 8020, ist dies eine Science-Fiction-Horrorgeschichte, die einer Crew von Astronauten folgt, die versuchen, auf einem isolierten Schiff zu überleben, während sie von nach Blut dürstigen gestaltwandelnden Kreaturen gequält werden.

Da der Start für PC, PS5 und Xbox Series X/S am 12. Mai geplant ist, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit Supermassive und speziell mit dem Kreativdirektor Will Doyle zu sprechen, um mehr über Directive 8020 zu erfahren. Von Horror-Inspirationen, actiongeladenem Gameplay, KI-In-Game-Entwicklung, erwarteter Laufzeit bis hin zur Verbindung zu The Dark Pictures besprechen wir dies und mehr im vollständigen Interview, das du unten lesen kannst.

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Gamereactor: Du scheinst die Marke The Dark Pictures aus dem Spiel gestrichen zu haben. Wird Directive 8020 weiterhin als Teil dieser größeren Serie klassifiziert oder handelt es sich um ein eigenständiges eigenständiges Projekt?

Doyle: "Richtlinie 8020 spielt in derselben gemeinsamen Welt wie unsere anderen Titel. Es ist ein intensives, verzweigtes Erzählspiel, bei dem deine Entscheidungen zählen und du eine Besetzung von Charakteren steuerst, bei denen jeder leben oder sterben kann. Die Deluxe-Edition des Spiels bietet Kostümsets, und Sammelpuppen, die Charaktere und Monster aus unseren früheren Dark Pictures-Spielen hervorheben. Also ja – 100 % dunkle Bilder.

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"Wir freuen uns, die Serie fortzusetzen, aber nach einer kurzen Pause wollten wir sicherstellen, dass unsere Botschaft für unser Publikum klar ist. Nachdem wir die erste Staffel der Dark Pictures Anthology abgeschlossen hatten, führten wir eine umfangreiche Spielerrecherche zur Vorbereitung auf Directive 8020 durch. Diese Studie zeigte, dass viele Neulinge dachten, sie müssten unsere Spiele der Reihe nach spielen – teilweise wegen Begriffen wie "Season".

"Für Directive 8020 haben wir uns für den Slogan "A Dark Pictures Game" entschieden, der unseren Fans sagt, dass es Teil des gemeinsamen Universums ist, ohne zu suggerieren, dass es eine unverzichtbare Fortsetzung anderer Spiele der Reihe ist."

Gamereactor: Wie hat die zusätzliche Entwicklungszeit nach der Verzögerung es Ihnen ermöglicht, Directive 8020 zu verbessern und zu erweitern?

Doyle: "Wir wissen, dass unsere Fans seit dem Teaser am Ende von The Devil in Me geduldig auf Directive 8020 gewartet haben. Wir wollten die zusätzliche Zeit wirklich nutzen, um uns auf die Feinschliff zu konzentrieren und die beste Version unseres Spiels zu erstellen. Wie unsere anderen Spiele ist Directive 8020 extrem cineastisch, sodass jede zusätzliche Zeit für Schnitt und Feinschliff dem Gesamterlebnis wirklich zugutekommt. Wir sind wirklich begeistert von dem, was wir erreicht haben, und hoffen, dass auch unsere Fans es lieben."

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Gamereactor: Was waren Ihre Inspirationen für die Geschichte von Directive 8020 und wie viel Forschung zur Raumfahrt haben Sie zur Vorbereitung betrieben?

Doyle: "Jedes der Dark Pictures-Spiele hat ein anderes Horrorgenre angegriffen. Diesmal wollten wir Weltraum-Horror erforschen. John Carpenters "The Thing" war eine große Inspiration, hauptsächlich weil wir ein gestaltwandelndes Monster erschaffen wollten. Im Laufe der Jahre haben uns viele unserer Fans gebeten, ein Spiel auf Basis von The Thing zu machen, wahrscheinlich weil das Thema Vertrauen so gut zu unseren Entscheidungen und Beziehungsmechaniken passt. Und das Monster selbst ist offensichtlich ziemlich krass!

"Aber diese Geschichte lässt sich von vielen verschiedenen Filmen inspirieren – Aliens, Sunshine, Life und mehr – und Büchern, darunter H.P. Lovecrafts "Mountains of Madness." Sie ist auch teilweise eine Fortsetzung von "House of Ashes", dem dritten Dark Picture.

"Wir haben ziemlich viel recherchiert, als wir dieses hier erschaffen haben. Die Geschichte begann eigentlich mit zwei realen Inspirationsquellen: Erstens den Mondlandungen, bei denen Apollo 10 (im Grunde der Probelauf für die eigentliche Landung) kurz betankt wurde, um zu verhindern, dass die Besatzung es selbst versuchte. In unserer Geschichte wird das Raumschiff Cassiopeia zu einem ähnlichen Testlauf auf Tau Ceti f geschickt und hat ebenfalls Mangel an Treibstoff. Zweitens war Richtlinie 8020 selbst eine reale NASA-Direktive, die Quarantäneverfahren durchsetzte, falls die Besatzung des Shuttles auf außerirdisches Leben im Weltraum traf."

Gamereactor: Wie hat der Fokus auf eine futuristische Prämisse verändert, wie Sie Angst bei einem Spieler einjagen?

Doyle: "Das Spiel im Weltraum anzusiedeln gibt uns so viele Möglichkeiten, Gefühle von Angst (und Staunen!) zu erzeugen. Obwohl es so groß ist, ist es auch intim, da man zusammen in einem Gefäß gefangen ist. Klaustrophobie und Isolation sind ebenfalls zentrale Gefühle. Der Weltraum ist furchteinflößend, da man effektiv vom Tod umgeben ist. Alles, was außerhalb der Wände deiner Blase ist, ist menschlichem Leben feindlich. Das macht es zu einem perfekten Schauplatz für eine Horrorgeschichte."

Gamereactor: Was machte Lashana Lynch zu einer so hervorragenden Wahl für die Rolle des Astronauten Young?

Doyle: "Sie war brillant! Wir wollten eine britische weibliche Hauptrolle für unser Spiel und waren sehr glücklich, Lashana an Bord zu holen. Sie ist auf dem Höhepunkt ihres Fachs und hat in The Day of the Jackal, The Woman King, Captain Marvel und der 007-Reihe mitgespielt. Deshalb fühlten wir uns sehr glücklich, sie zu uns zu holen. Sie hat in ihrer Darbietung wirklich geliefert und uns die Figur "Young" gegeben, die wir uns bei ihrer Erschaffung wirklich gewünscht haben."

Gamereactor: Da außerirdische Lebensformen auf den Karten Menschen nachahmen – wie beeinflussen diese das kooperatives Spiel? Wird es ein Among Us-ähnliches Impostor-System geben, das man verwalten muss?

Doyle: "Der Mehrspielermodus ist bis zu 5-Spieler-Couch-Koop, wobei jeder Spieler jeweils einen Charakter steuert. Dies wird genau in der Online-Version gespiegelt, die in einem kostenlosen Update nach dem Start veröffentlicht wird.

"Es gibt kein "Among Us"-ähnliches System – ihr seid alle auf derselben Seite. Stattdessen spielst du die Geschichte mit deinen Freunden durch und triffst unterwegs Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Ihr könnt alle zusammenarbeiten, um Entscheidungen zu treffen, oder einfach eure eigene Entscheidung treffen und mit den Konsequenzen für die Gruppe leben."

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Gamereactor: Es sieht so aus, als wäre das Gameplay das praktischste und actionreichste, das wir bisher von Supermassive gesehen haben. Wie seid ihr also an den Schwierigkeitsgrad herangegangen und habt das Spiel zwischen erfahrenen Spielern und weniger vertrauten Spielern, die vielleicht über die Koop-Funktion einschalten, ausgebalanciert?

Doyle: "Directive 8020 bietet zwar intensive Begegnungen mit Echtzeitbedrohungen, aber diese Momente können Sie mit Schwierigkeits- und Barrierefreiheitseinstellungen nach Ihren Wünschen anpassen. Auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad kann dein Charakter immer eine sehr verzeihende Pariermechanik ausnutzen, wenn er in die Enge getrieben wird. Wir bieten außerdem einen benutzerdefinierten Schwierigkeitsgrad, in dem du die Begegnungen nach deinen eigenen Vorlieben anpassen kannst – zum Beispiel QTEs auf Schwer spielen, aber die Paraden für Echtzeitbedrohungen auf Leicht setzen. Das funktioniert im Einzelspielermodus und in unserem Couch-Koop-Mehrspielermodus.

"Directive 8020 ist praktischer als unsere vorherigen Titel, bietet aber immer noch unmögliche Dilemmata, intensive filmische Drams, Geheimnisse und alles andere, was man aus unseren vorherigen Dark Pictures-Spielen liebt."

Gamereactor: Was ist der Grund dafür, dass Online-Multiplayer zum Start nicht unterstützt werden kann?

Doyle: "Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir konzentrieren uns darauf, den Einzelspieler- und Offline-Couch-Koop-Multiplayer so stark wie möglich zu machen. Auf diese zusätzliche Feinschliff sind wir stolz."

Gamereactor: Wie ist der Ansatz von Supermassive Games bei der Nutzung künstlicher Intelligenz in seinen Projekten? Hast du eine Reihe von Richtlinien, an die du dich hältst?

Doyle: "Die Geschichte von Directive 8020 erforscht, was es bedeutet, Mensch zu sein, daher ist es keine Überraschung, dass dieses Spiel komplett von Menschen entwickelt wurde."

Gamereactor: Wie lange erwartest du, dass ein Durchlauf von Directive 8020 dauern wird?

Doyle: "Wenn man sich in die Geschichte eintaucht und wirklich in die Geheimnisse und Interaktionen mit den Boten eintaucht, dauert es etwa 8 Stunden. Als Entscheidungsspiel kann es früher enden, wenn du die falschen Entscheidungen triffst! Aber dein erster Durchgang ist erst der Anfang. Wir haben in der Richtlinie 8020 eine neue Funktion namens Turning Points eingeführt. Diese "Story-Karte" ermöglicht es den Spielern, wichtige Entscheidungen zurückzuspulen und neu zu treffen, wobei das Erlebnis auf verschiedene Spielstile zugeschnitten ist. Manche Spieler wollen alle möglichen Ausgänge entdecken oder einfach einen anderen Weg einschlagen, indem sie einen Lieblingscharakter am Leben erhalten. Wir erwarten also, dass dies die Zeit der Spieler mit dem Spiel deutlich mehr Stunden verlängert. Einige Testgruppen haben mehr als 20 Stunden damit verbracht, alle Möglichkeiten zu untersuchen, die die Geschichte bieten kann."

Gamereactor: Hast du schon darüber nachgedacht, Directive 8020 auf Switch oder Switch 2 zu bringen?

Doyle: "Im Moment konzentrieren wir uns voll und ganz auf die Launch-Plattformen – PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC."

Gamereactor: Was steht als Nächstes für die Dark Pictures-Reihe und Supermassive Games an? Stellen Sie sich weitere Kapitel in der größeren Serie vor?

Doyle: "Wir konzentrieren uns gerade voll und ganz auf Directive 8020 und können es kaum erwarten, dass sie startet. Natürlich erforschen wir ständig andere Geschichten und Ideen für die Dark Pictures-Reihe und arbeiten gerade an einigen davon."

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Danke an Supermassive und Doyle, dass sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Auch hier kannst du Directive 8020 in etwa zwei Wochen spielen, wenn das Spiel am 12. Mai auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.