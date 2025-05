Richterin des Todesprozesses gegen Maradona abgesetzt, weil sie heimlich einen Dokumentarfilm drehte

HQ

Der Prozess um den Tod von Diego Maradona, bei dem sieben Mitglieder seines medizinischen Personals nach seinem Tod im Jahr 2020 der fahrlässigen Tötung beschuldigt werden, ist ernsthaft gefährdet, für nichtig erklärt zu werden, nachdem einer der Richter aus dem Prozess entfernt wurde. Der Grund? Sie drehte heimlich einen Dokumentarfilm über den Prozess, mit sich selbst als Protagonistin, hinter dem Rücken der beiden anderen Richter, Anwälte, Staatsanwälte, Angeklagten und wirklich aller anderen, heimlich gefilmt mit Kameras, die niemand sah.

Vor zehn Tagen tauchte Verdacht gegen Richterin Julieta Makintach auf, mit ernsthaften Beweisen gegen sie (einschließlich eines Trailers der geplanten dreiteiligen Dokuserie mit dem Titel "Göttliche Gerechtigkeit", der sie beim Betreten des Tribunalgebäudes zeigte, vermischt mit Nachrichten über Maradonas Tod und Misstrauen in seinem medizinischen Team; der Trailer endet mit der Formulierung "der Richter Gottes").

Dieser Anhänger wurde am Dienstag im Gerichtssaal gezeigt, zur Ungläubigkeit und Verlegenheit aller im Raum, und dann einigten sich alle Parteien darauf, Makintach aus dem Prozess zu drängen, weil ihre Integrität und Neutralität in Frage gestellt wurde. Die Richterin sagte, sie sei Opfer einer Diskreditierungskampagne geworden, aber nach vier angespannten Stunden, wie El País berichtete, akzeptierte sie die Entscheidung. Sie wird wahrscheinlich selbst angeklagt werden.

"Eine Peinlichkeit für die Welt": Staatsanwaltschaft und Anwalt einigen sich auf Absetzung des Richters

Julio Rivas, Anwalt des Hirnchirurgen Leopoldo Luque, dem Hauptverdächtigen im Fall von Maradonas Tod, forderte Makintachs Absetzung aufgrund der fragenden Fragen des Richters, tat so, als würde sie "einem Drehbuch folgen" und stellte in Frage, dass ihr Urteil von dem Dokumentarfilm beeinflusst werden würde, in dem sie die Hauptrolle spielte, denn "eine Verurteilung ist ein besseres Ende für einen Dokumentarfilm, Ein Freispruch verkauft sich nicht."

Ausnahmsweise waren sich Anwälte und Staatsanwälte einig, dass sie abgesetzt werden sollte. Staatsanwalt Patricio Ferrari sagte, die Richterin habe "als Schauspielerin gehandelt, nicht als Richterin". Das allgemeine Gefühl ist, dass dies eine "Peinlichkeit für die Welt" ist, in den Worten von Fernando Burlando, Anwalt von zwei der Töchter des Fußballstars, Dalma und Gianinna.

"Wir haben 10 Tage lang ausgewertet, was mit dem Richter passiert, nicht was mit den Mördern von Diego Armando Maradona passiert ist. Wir haben bereits Misshandlungen gesehen, als seine Gesundheit behandelt wurde, und jetzt sehen wir Misshandlungen durch das Justizsystem gegen ihn und seine gesamte Familie", sagte der Anwalt.

Jetzt, da einer der drei Richter des Prozesses nach fast drei Monaten abgesetzt wurde, ist das wahrscheinlichste Szenario, dass der Prozess für nichtig erklärt wird, was den Angeklagten mehr nützen würde, da Maradonas Töchter sich wünschen, dass der Prozess so schnell wie möglich beendet wird. Am Donnerstag wird eine Entscheidung darüber bekannt gegeben, ob der Prozess fortgesetzt wird oder nicht.