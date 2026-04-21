Rewilders: The Lost Spring zielt darauf ab, "dieselbe Art von emotionaler Botschaft" zu vermitteln" wie Endling – Extinction ist für immer

Das spanische Team von Herobeat Studios ist für seine Bemühungen um Umweltveränderungen und die Entwicklung von Geschichten bekannt, die den Einfluss der Menschheit auf die Tierwelt und die weitere Welt erforschen. Das haben wir kürzlich bei Endling - Extinction is Forever gesehen, und das wird für das nächste ehrgeizige Projekt überhaupt nicht geändert werden.

Bekannt als Rewilders: The Lost Spring, dreht sich dieses Spiel ganz darum, Leben in eine karge Welt zurückzubringen, und im Gegensatz zum abenteuerlicheren Endling hat dieses Spiel ein actionorientierteres Setup.

Um darüber zu sprechen und warum das Team diesen anderen Gameplay-Stil-Weg eingeschlagen hat, sprachen wir im Rahmen des New Game Plus-Events des London Games Fest mit Herobeats Mitgründer und CEO, Javier Ramello, wo er Folgendes erklärte.

"Nun, wir wollten, dass alle unsere Spieler eine andere Erfahrung machen. Das ist ein völlig anderes Genre. Wir arbeiten hier an einem Metroidvania-Spiel mit viel Erkundung. Es ist eine offene Welt, es scrollt nicht seitlich wie Endling. Ja, es war also eine Herausforderung, etwas Neues, etwas Frisches zu schaffen und trotzdem die gleiche Art von emotionaler Botschaft zu vermitteln, indem wir über die Wirkung des Themas sprechen konnten. Also ja, es war bisher ein großartiges Abenteuer."

Aufbauend darauf ging Ramello auch auf die Umweltbotschaft ein, die im Zentrum von Rewilders liegt.

"In diesem Spiel wirst du wieder wild. Du stellst verschiedene Ökosysteme wieder her. Man bringt die Biodiversität in eine Welt zurück, die durch menschliche Aktivitäten zerstört wurde, und gleichzeitig bringt man ihr Leben zurück. Du bringst kleine Kreaturen, Zwerge dieser Welt, zurück, und sie helfen dir. Sie werden, sagen wir, deine Ausrüstung, und mit ihnen wirst du die Feinde der Natur besiegen können."

Rewilders: The Lost Spring befindet sich derzeit in Entwicklung und plant, auf dem PC zu erscheinen, aber für diejenigen, die es heute ausprobieren möchten, läuft derzeit ein Playtest für das Projekt auf Steam. Das vollständige Interview mit Ramello finden Sie unten.