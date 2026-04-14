Rever Games und Radical Theory stellen das neue Action-Roguelite Clockfall vor

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Entwickler Rever Games und Publisher Radical Theory haben ihr kommendes neues Action-Roguelite Clockfall angekündigt. Das isometrische Action-Erlebnis lässt dich durch ein brennendes Dorf hacken, während dein Zuhause den Horden von Destiny zum Opfer gefallen ist. In den Ruinen lauert eine geheimnisvolle Uhr, die dich zwingt, den Tag des Angriffs immer wieder zu erleben. Um zu entkommen, musst du dein Zuhause verteidigen, dich zu den Bossen des Spiels durchkämpfen und sie besiegen – und das alles mit wirklich gutem Zeitmanagement.

Clockfall kombiniert Dungeon-Crawling und Basisverteidigung. Du kämpfst gegen die Diener des Schicksals, was nicht nur deinen Charakter stärker, sondern auch dein Heimatdorf besser verteidigbar macht. In Clockfall ist die Zeit allerdings nicht auf deiner Seite. Es ist eine wertvolle Ressource, die man sparsam verwenden sollte, da man oft vor schwierigen Entscheidungen steht, was man mit seiner Zeit anfangen möchte.

Du kannst Ressourcen investieren, um Werte zu verbessern, zusätzliche Zeit zu gewinnen, indem du sofortigen Fortschritt opfernst, und jede deiner Bewegungen optimieren, um Zeit in Schach zu halten, während du deine Mission erfüllst. Schaut euch einige der zeitbasierten Spielmechaniken und Verteidigungsmechaniken im untenstehenden Enthüllungstrailer an.

Clockfall erscheint für Xbox Series X/S, PS5 und PC. Eine Early-Access-Veröffentlichung ist für dieses Jahr geplant.