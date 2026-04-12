Return of the Obra Dinn, Papers Please Der Schöpfer spricht wegen KI-Ängste nicht über neue Projekte

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Return of the Obra Dinn und Papers Please Schöpfer Lucas Pope hat viele Ideen und arbeitet gerade an einigen Projekten. Allerdings teilt er im Moment nicht viel darüber, woran er arbeitet, hauptsächlich aus Angst, dass KI oder andere seine Konzepte stehlen könnten, bevor er sie vollständig verwirklichen kann.

Im Gespräch mit Mike Rose und Rami Ismail in ihrem Podcast Mike & Rami Are Still Here (Transkription über VGC) machte Pope deutlich, dass er immer noch an Spielen arbeitet und sich nicht von der Branche zurückgezogen hat. Stattdessen will er seine Ideen hinter verschlossenen Türen behalten, bis er bereit ist, sie zu teilen.

"Ich meine, das ist keine feste Regel. Es ist nur so, ich hatte dieses Gefühl dabei, und ich fühlte mich einfach nicht mehr so wohl dabei, wieder über die Dinge zu sprechen, an denen ich gearbeitet habe. Ich hoffe also, dass das irgendwie abklingt und ich mich wohlfühle, über die Dinge zu sprechen, an denen ich arbeite", sagte Pope.

Er ist auch etwas vorsichtiger bei der Veröffentlichung neuer Spiele, nachdem Papers Please und Return of the Obra Dinn Erfolg ihn bei Indie-Spielfans zum bekannten Namen gemacht haben. "Ich fühle mich mit diesen beiden Spielen glücklich. Weißt du, ich kann das Gleiche wiederholen. Ich kann mich irgendwie auf Erzählung, Gameplay, Mechaniken und so weiter konzentrieren, aber wer weiß, vielleicht ist das ein kompletter Fehlschlag. Und ich möchte mein Glück in dieser Hinsicht nicht zu sehr herausfordern", erklärte Pope.

KI-Ängste und innerer Druck können eine gefährliche Kombination sein, aber hoffen wir, dass Pope bald genug mit einem neuen Projekt zufrieden ist und wir einen Einblick bekommen kann, was in seinem Kopf vor sich geht.