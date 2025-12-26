Retro Studios musste Metroid Prime 4 mit Bandai Namcos Projekt als Skelett fortsetzen

HQ

Jetzt, da sich der Staub nach der Veröffentlichung von Metroid Prime 4: Beyond gelegt hat, ist es Zeit zu erklären, was gut gelaufen ist und was für die Zukunft der Serie geändert oder verbessert werden muss.

Das Spiel verkauft sich laut Analystendaten "mäßig gut" (zumindest außerhalb Japans), aber weder war die Fanreaktion so einhellig wie bei Metroid Dread, noch waren die Kritiker so wohlwollend (hier ist unsere). Aber wir wissen jetzt, dass der Entwicklungsweg von Metroid Prime 4: Beyond für Retro Studios, das zuletzt mit der Fertigstellung des Spiels beauftragt war, ein Retro (und manchmal eine Tortur) war.

Das Projekt wurde von Bandai Namco gegründet und wurde jahrelang von Bandai Namco entwickelt, aber erst jetzt hat Nintendo-Produzent Kensuke Tanabe ein Interview mit Famitsu gegeben (aus dem Papier auf Famiboards übersetzt), in dem er auf die Herausforderung eingeht, der sie mit Beyond begegneten. Darin erkennt er an, dass Retro Metroid Prime 4 nie von Grund auf neu entwickelt hat: Sie mussten bis zu einem gewissen Grad dem Originalmodell von Bandai Namcos Version folgen, da Nintendo zwei Jahre lang zu viel Geld dafür ausgegeben hatte.

"Das Projekt wechselte mitten in der Phase die Entwicklungsfirma, und wir mussten es bei Retro Studios neu starten. Allerdings hatte Retro Studios damals nicht die Infrastruktur, um einen 'Metroid Prime'-Titel zu entwickeln, also mussten wir damit beginnen, dieses Fundament zu schaffen. Außerdem haben wir zwar die Hintergrundmodelle und die Szenenerstellung ausgelagert, aber allein die Produktion der Hintergrunddaten erforderte zahlreiche Subunternehmer. Das bedeutete, diese Unternehmen zunächst auszuwählen und sie während des gesamten Prozesses zu verwalten. Unser Fortschrittsmanagement-Team war unglaublich hilfreich bei der Balance zwischen Zeitplan und Qualität. Wir sind ihnen sehr dankbar. Wir sind auch dankbar für die vielen Studien, die die Daten erstellt haben.

Der entscheidende Punkt, auf den wir uns konzentrierten, war, das neue Team dazu zu bringen, unsere Produktionsphilosophie zu verstehen. Es dauerte eine Weile, bis sie verstanden haben, dass wir nicht nur ein Spiel machen, sondern ein Spielererlebnis, und vor allem, um das Gefühl von "間" (Pause/Space) zu verstehen, das so charakteristisch für Metroid Prime ist. Letztlich denke ich, dass sie dieses japanische Konzept von "間" selbst verstanden haben."

Das würde erklären, warum es so drastische Tonwechsel zwischen Abschnittsdesigns und Mechaniken im Spiel gibt. Es gibt aber auch Hoffnung für die Zukunft, denn wenn Nintendo Retro Studios wieder für ein (hypothetisches) Metroid Prime 5 vertraut, würden sie jetzt von einer viel bequemeren und fortschrittlicheren Position starten, mit leitendem Personal und viel größerer Freiheit, das Spiel von Grund auf neu zu entwickeln.

Was hältst du von Tanabes Worten, und glaubst du, dass wir jemals Metroid Prime 5 von Retro Studios sehen werden?