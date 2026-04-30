Resident Evil Requiem Produzent meint, Switch 2 habe neuen Fans in ihr Horror-Universum verholfen

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Heute wissen wir, dass Resident Evil Requiem ein großer Erfolg für Capcom war, wenn man nach allem von begeisterten Bewertungen bis hin zu zufriedenen Spielern und starken Verkaufszahlen geht. Es ist nun auf dem schnellen Weg, die meistverkauften Titel der Serie zu übertreffen, und mit DLC auf dem Weg können wir später in diesem Jahr mit einer zweiten Verkaufswelle rechnen.

Aber gute Spiele haben sich in der Vergangenheit schlecht verkauft, also was hat Käufer dazu gebracht, diesmal zu diesem Spiel zu wechseln? Der Produzent des Spiels, Masato Kumazawa, teilt seine eigene Theorie zu diesem Thema in einem Interview mit Denfaminicogamer (übersetzt mit Google Translate):

"Ich denke, es war ein großer Vorteil, dass wir es in einem tragbaren Format anbieten konnten, was es für Leute, die keine PlayStation 5 oder einen leistungsstarken PC besitzen, leicht zugänglich machte."

Kumazawa wurde eine Anschlussfrage gestellt, ob er glaube, dass die Switch-2-Version den Leuten geholfen hat, das Spiel zu entdecken, worauf er antwortete:

"Etwa zur gleichen Zeit, als dieses Spiel veröffentlicht wurde, haben wir auch die Switch-2-Versionen von Resident Evil 7 und Resident Evil Village veröffentlicht, und es scheint, dass einige Leute zuerst Resident Evil 7 gespielt und dann zum neuesten Teil Requiem gewechselt sind.

Es ist wunderbar zu sehen, dass Leute, die am Spiel interessiert waren, aber keine Möglichkeit hatten, es zu spielen, dank der Switch-2-Version in die Welt von Resident Evil eingetreten sind."

Die Switch 2-Version von Requiem ist eine ziemlich hochwertige Version und definitiv eine gute Option für alle, die unterwegs spielen wollen oder kein leistungsstärkeres Format haben, und wir haben tatsächlich eine eigene Rezension dieser Version, die ihr hier lesen könnt.