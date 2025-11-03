Resident Evil 7: Biohazard beweist weiterhin seine nachhaltige Kraft

HQ

Resident Evil 7: Biohazard macht einfach weiter auf Truckin. Und in den letzten acht Jahren hat das Spiel es geschafft, über eine Million Exemplare zu verkaufen. Dies geht aus dem jüngsten Quartalsbericht von Capcom hervor, aus dem hervorgeht, dass Resident Evil 7: Biohazard im achten Geschäftsjahr in Folge über eine Million Exemplare verkauft hat.

Das sind natürlich einige sehr beeindruckende Zahlen, die auch beweisen, wie gut das Spiel immer noch hält und es schafft, Spieler - neue und alte gleichermaßen - zu fesseln.

Wie die meisten von euch bereits wissen. Das siebte Spiel markierte eine weitere große Veränderung für die Franchise. Nicht nur tonal, sondern auch aus der Gameplay-Perspektive - wie im Fall von Resident Evil 4. Das hat es auch geschafft, dem Franchise einen dringend benötigten Energieschub zu geben, als es vor vielen Jahren veröffentlicht wurde. Etwas, das Resident Evil 7: Biohazard eindeutig geschafft hat, zu replizieren.

