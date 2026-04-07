Replaced, Vampire Crawlers und NHL 26 gehören zu den neuen Game Pass-Ergänzungen für die erste Aprilhälfte

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Wenn Sie sich vor Ostern Microsofts Partner Preview angesehen haben, wissen Sie wahrscheinlich schon, welche Spiele in der ersten Aprilhälfte für den Game Pass erscheinen. Aber es gibt noch viel mehr, worauf man sich freuen kann, und die vollständige Liste wurde nun veröffentlicht, die wie üblich einige Titel vom ersten Tag enthält.

Die folgenden Spiele werden demnächst dem Game Pass hinzugefügt (Spiele, die mit * gekennzeichnet sind, werden zum Start nicht mehr im Game Pass Premium verfügbar sein; Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt für Xbox Premium) in den kommenden Tagen:



Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 7. April



DayZ (PC) – 8. April



Endless Legend 2 (Spielvorschau) (PC) – 8. April**



FBC: Firebreak (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 8. April**



Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 9. April



Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 10. April



Football Manager 26 Konsole (Cloud, Xbox und PC) – 13. April**



Hades II (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 14. April



Ersetzt (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 14. April*



The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 14. April



The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 16. April**



NHL 26 (Cloud und Xbox Series S/X) – 16. April*



Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Xbox und PC) – 17. April



Little Rocket Lab (Cloud, Xbox und PC) – 21. April**



Sopa – Tale of the Stolen Potato (Cloud, Xbox, Handheld und PC) – 21. April**



Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 21. April*



Kiln (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 23. April*



Wie üblich gibt es auch zusätzliche Dinge wie Perks, die man kostenlos herunterladen kann, und die erste Aprilhälfte bildet da keine Ausnahme. Mehr dazu kannst du auf Xbox Wire lesen.

Die folgenden Titel werden ab dem 15. April aus dem Dienst entfernt, aber wie üblich erhalten Sie einen Rabatt über Ihr Abo, falls Sie welche behalten möchten: