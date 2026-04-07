Replaced, Vampire Crawlers und NHL 26 gehören zu den neuen Game Pass-Ergänzungen für die erste Aprilhälfte
Microsoft hat eine neue Runde von Spielen für Abonnenten in den kommenden zwei Wochen für den Game Pass angekündigt.
Wenn Sie sich vor Ostern Microsofts Partner Preview angesehen haben, wissen Sie wahrscheinlich schon, welche Spiele in der ersten Aprilhälfte für den Game Pass erscheinen. Aber es gibt noch viel mehr, worauf man sich freuen kann, und die vollständige Liste wurde nun veröffentlicht, die wie üblich einige Titel vom ersten Tag enthält.
Die folgenden Spiele werden demnächst dem Game Pass hinzugefügt (Spiele, die mit * gekennzeichnet sind, werden zum Start nicht mehr im Game Pass Premium verfügbar sein; Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt für Xbox Premium) in den kommenden Tagen:
Wie üblich gibt es auch zusätzliche Dinge wie Perks, die man kostenlos herunterladen kann, und die erste Aprilhälfte bildet da keine Ausnahme. Mehr dazu kannst du auf Xbox Wire lesen.
Die folgenden Titel werden ab dem 15. April aus dem Dienst entfernt, aber wie üblich erhalten Sie einen Rabatt über Ihr Abo, falls Sie welche behalten möchten: