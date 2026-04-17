Replaced Entwickler melden sich, nachdem sie als "KI-basiertes Abenteuer" bezeichnet wurden.

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Da KI heutzutage für viele Spieler ein riesiger Abschrecker ist, könnte ein Spiel, das als "KI-basiertes Abenteuer" bezeichnet wird, manche glauben lassen, dass KI nicht nur in der Geschichte enthalten ist. Replaced ist ein Spiel, das KI enthält, aber nur in der Hintergrundgeschichte seiner Welt, nicht in seiner Kunst, Programmierung oder sonst etwas.

Mit einem kürzlichen, inzwischen gelöschten IGN-Beitrag seiner Rezension, in dem das Spiel als "KI-basiertes Abenteuer" bezeichnet wird, mussten die Entwickler hinter Replaced eingreifen, um das zu erklären. "Dieses Spiel verwendet keine generative KI. Worauf sich IGN bezieht, ist die Geschichte über KI in einem alternativen Amerika der 80er Jahre. Es ist zu 100 % von Menschen handgefertigt", erklärte der offizielle Replaced -Account und antwortete auf einen Kommentar zum gelöschten Beitrag, in dem das Spiel als KI-Schrott bezeichnet wurde.

Da KI heutzutage weiterhin ein sehr diskutiertes Thema ist und bei jedem Hinweis auf sie hitzige Debatten auslöst, kann sie dem Ruf eines Spiels erheblich schaden, wenn man glaubt, dass generative KI eingesetzt wurde. Es ist wahrscheinlich am besten, etwas nicht als "KI-basiert" zu bezeichnen, auch wenn es in der Geschichte Hinweise auf die Technologie enthält. Da Replaced ein Spiel von einem kleineren Studio ist, hoffen wir, dass dieser Etikettierungsfehler in einer Rezension keinen Schaden angerichtet hat. Wir würden uns freuen, wenn das Spiel die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient, da wir es in unserer Rezension sehr mochten.