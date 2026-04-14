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Nur wenige Dinge im Leben machen mich glücklicher, als wenn Entwickler es wagen, an einer klaren Vision festzuhalten und sich einfach weigern, Kompromisse einzugehen. Entgegen allem besseren Wissens. Vor allem beim audiovisuellen Storytelling, wo ein Großteil des Erlebnisses einfach von Stimmung und Atmosphäre geprägt ist, statt von tiefgründigem Gameplay und einer weitläufigen, scheinbar endlosen Welt voller Möglichkeiten. Kurz gesagt, eine präzise und fokussierte Erzählung, die es dir für einige glückliche Stunden erlaubt, das ganze Trubel der Außenwelt tatsächlich zu vergessen.

Willkommen in den 1980ern, die es nie gab. Ein dystopisches Spiegelbild des Jahrzehnts, das wir alle lieben, in dem technologische Fortschritte jedoch eine andere Wendung nehmen durften. Vergiss Walkmans, Macintosh und He-Man. Stattdessen werden wir mit dunklen Machtstrukturen, staatlicher Kontrolle und brutaler Gewalt konfrontiert. Der Körper wird auf eine Ressource reduziert und das Leben ist etwas Vergängliches, das im Großen und Ganzen nicht allzu viel zu bedeuten scheint. Im Zentrum steht R.E.A.C.H., eine künstliche Intelligenz, die in einem menschlichen Körper gefangen ist und versucht, sich mit dieser neuen Normalität auseinanderzusetzen. Eine Prämisse, die Replaced natürlich sofort in denselben philosophischen Sandkasten wie Blade Runner und Ghost in the Shell versetzt, wo Fragen von Bewusstsein und Identität ständig unter der Oberfläche brodeln.

Die Stadt ragt vor uns auf.

Der Unterschied ist, dass Replaced (glücklicherweise) nicht versucht, jene genredefinierenden Titanen, die so viel am Genre geprägt haben, weder im Umfang noch in der Erforschung der Lebensfragen zu übertreffen. Während zum Beispiel Cyberpunk 2077 mit seiner weitläufigen Welt voller Systeme, Charaktere und Geschichten alles gegeben hat, hat Sad Cat Studios etwas viel Intimeres und Fokussierteres geschaffen. Replaced reduziert das Erlebnis und konzentriert sich stattdessen auf Tempo, Atmosphäre und Immersion. Das Ergebnis spricht durch seine fast klaustrophobische Erzählweise wirklich für sich. Eine einsame Gestalt, die durch eine Welt im aktiven Verfall wandert. Gegossen in schimmerndem, regengetränktem Beton, Stahl und Licht.

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Ein Gefühl, das mit seltener Perfektion durch vielleicht den auffälligsten Aspekt des Spiels vermittelt wird: die visuelle Präsentation. Wir haben zwar schon früher sogenannte HD2D-Titel gesehen, aber Replaced geht mit diesem Konzept noch einen Schritt weiter und ist geradezu lächerlich stilvoll. Und es ist nicht irgendein einzelnes Element, sondern genau, wie gut Beleuchtung, Pixelart und das oft absurde Detailniveau miteinander interagieren. Es fühlt sich an... wirklich lebendig und tief verwurzelt. Verwelkte Blätter tanzen im Wind, Licht dringt durch schmutzige Fenster und dunkle Räume, in denen der Schmutz schwer in der Luft hängt.

Die Kämpfe können auf höheren Schwierigkeitsgraden ziemlich herausfordernd sein.

Alles ist so schamlos gut komponiert, doch es fühlt sich nie so an, als wäre es nur da, um gut auszusehen. Stattdessen dienen die visuellen Elemente als Erweiterung der Erzählung, wobei jede Szene ein emotionales Gewicht und eine Textur mit sich bringt, die einen immer wieder innehalten und staunen lässt. Obendrein arbeitet die Kamera aktiv daran, die Dramatik in jedem Bild zu steigern, indem sie zoomt, schwenkt oder den Fokus verschiebt. Es ist elegant, fesselnd und geradezu atemberaubend.

Doch die Ambitionen gehen weit über die Optik hinaus undReplaced bieten auch überraschend kompetentes Gameplay, das Plattforming mit Erkundung und einfacheren, aber oft überraschend herausfordernden Kämpfen verbindet. Letzteres basiert auf einer Kombination aus Schlägen, Paraden und Kontern. Schlicht, aber befriedigend, eindeutig inspiriert von Arkham Asylum, aber natürlich an eine zweidimensionale Perspektive angepasst. Die Bewegungen hingegen haben in Replaced deutlich mehr Gewicht und besitzen eine natürliche Flüssigkeit, die an Titel wie Flashback und Prince of Persia erinnert. Kurz gesagt, man kann hier nicht einfach die Tasten spammen, zumindest nicht, wenn man auf einem der höheren Schwierigkeitsgrade spielt, was oft ziemlich hart sein kann.

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Scanne Objekte in der Welt und lies über sie auf deinem niedlichen kleinen Terminal

Der Effekt ist hier klar und spürbar schon in dem Moment, in dem man die ersten vorsichtigen Schritte im Spiel macht. Jede Bewegung trägt einfach viel mehr Bedeutung und Konsequenz; Hier gibt es einen deutlichen Rhythmus, der schnell ziemlich süchtig macht. Das Ganze wirkt oft cineastischer in seiner Präsentation, wobei alles – von Animationen über Kamerabewegungen bis hin zum Tempo – eindeutig mehr ein Erlebnis als nur ein weiteres Spiel in der Menge sein will.

Und genau hier findet Replaced wirklich seine Identität. Denn obwohl es beiläufig leicht ist, Parallelen zu anderen Werken des Genres zu ziehen, sowohl im Film als auch in Spielen, werden alle Einflüsse durch die kompromisslose Vision des Teams gefiltert. Hier steckt ein Sinn, nicht nur Stil, und obwohl das kaum etwas Neues für das Genre ist, schaffen sie es dennoch, es auf eine persönliche statt predigende Weise zu präsentieren. Die Fragen entstehen ganz natürlich durch Neugier und die Situationen, in denen man sich befindet.

Aber nicht alles ist perfekt, und für viele wird das eher oberflächliche Gameplay des Spiels wahrscheinlich ermüdend. Dies ist natürlich eine sehr bewusste Entscheidung der Entwickler und Teil der bereits erwähnten "kompromisslosen Vision". Dafür lobe ich sie sehr. Aber Replaced wird die breite Masse nicht ansprechen. Es ist eine Nische, es ist begrenzt und nicht zuletzt ein Spiel, das fast verlangt, dass man ab und zu innehält und die Umgebung wirklich in sich aufnimmt.

Es werde Licht!

Replaced versucht nicht, der Größte oder Beste zu sein. Und in einem Genre, das sich sonst so leicht auf technischen Übermaß und Überambition konzentriert und sich darin verheddert, ist es erfrischend, etwas zu haben, das es wagt, reduzierter, fokussierter und persönlicher zu sein. Letztlich geht es bei Replaced schließlich um Emotionen, die sie im Überfluss hat, mit einer Geschichte, die tief resoniert, erfrischend wirkt, ohne das Rad neu zu erfinden, und zudem nicht das Bedürfnis verspürt, alle Antworten zu geben.

Wenn du mit diesem Paket leben kannst und wenn du, wie ich, eine Schwäche für dystopische Pixel in Neon und Dreck hast, dann wird Replaced höchstwahrscheinlich eine der unglaublichsten und transformierendsten Erfahrungen seit Langem sein. Also mach das Licht aus, dreh die Lautstärke auf und lass dich von den alternativen 80ern übermannen.