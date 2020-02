Remedy beabsichtigt in Zukunft "mehr" Control zu entwickeln

Remedy gehört zu den bekanntesten Entwicklern der Welt, doch obwohl ihr neuestes Spiel Control im letzten Jahr ganz große Preise und tolle Bewertungen absahnte, ist das Spiel nicht gerade ein Verkaufsschlager. Trotzdem scheinen die Finnen ihrem Projekt zu vertrauen, denn in Zukunft soll es "mehr" davon geben, verrät der Pressesprecher des Studios, Thomas Puha, in einem Interview mit IGN:

"Beim Großteil [unserer jüngsten Arbeit] ging es darum, Remedy in eine Position zu rücken, in der wir Control schaffen konnten und hoffentlich können wir weiterhin mehr [mit] Control machen. Also ja, absolut - und vor allem im Anblick all der Liebe, die wir [für das Spiel] bekommen. Es gibt so viele Dinge, die wir tun und erforschen könnten, daher würde ich sagen, dass das nur der Anfang ist."

"Mit dem Erfolg von Control haben sich viele interessante Möglichkeiten eröffnet und auch bei Remedy mangelt es nicht an Ideen. Es war ein sehr, sehr interessantes vergangenes halbes Jahr [und] die Zukunft ist wirklich aufregend. Control hat dieses großartige Momentum erzeugt [...], das wollen wir nicht verschwenden!"

Puha ging im Gespräch mit den Kollegen nicht näher darauf ein, was genau "mehr Control" sein soll, doch wir wissen ja bereits, dass zwei große Erweiterungen geplant sind. Abseits davon arbeitet das Unternehmen derzeit an vier aktiven Projekten, wie das Studio kürzlich in einem Finanzbericht umschrieb.

Zwei dieser Arbeiten sind mit den Erweiterungen von Control verbunden (ein erstes DLC erscheint nächsten Monat), das dritte Game ist der asiatische Team-Shooter CrossfireX und das letzte Projekt ist ein Live-Service-Titel mit dem Codenamen Vanguard. Wir wissen derzeit nicht viel darüber und es wird vermutlich auch noch eine Weile dauern, bis wir das Game zu Gesicht bekommen. Dieses Jahr soll Vanguard nicht mehr kommen, da Remedy derzeit noch an einer neuen Grafik-Engine dafür arbeitet.