Erstes Gameplay von CrossfireX

Beim Thema Crossfire dürften nicht viele Leute in Deutschland in Euphorie geraten, doch im asiatischen Markt ist die Serie gigantisch. In einigen Teilen der Welt werden die schnellen PC-Titel deutlich lieber gespielt, als beispielsweise Counter-Strike: Global Offensive und das sagt den meisten Gamern hierzulande ja doch einiges. Microsoft gab während der E3 2019 jedenfalls bekannt, dass sie die Serie mit dem kostenlosen Spiel CrossfireX auf der Xbox unterstützen wollen - auf der X019 gab es erstes Gameplay des Projekts. Wir sehen schnelle und intensive Action, also so ziemlich genau das, was man davon erwarten dürfte. CrossfireX erscheint 2020 auf Xbox und PC.

You watching Werben