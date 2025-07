Remco Evenepoel, Dritter der Tour de France, gibt das Rennen nach drei schlechten Tagen ab

HQ

Der Sieger der Tour de France 2025 scheint fest: Nach der 14. Etappe am Samstag behielt Tadej Pogacar sein Gelbes Trikot und vergrößerte seinen Abstand zu seinem Hauptverfolger Jonas Vingegaard. Der Slowene und der Däne hatten in den letzten Jahren eine aufregende Rivalität, aber es scheint immer offensichtlicher, dass Vingegaard hinter der Dominanz von Pogacar zurückbleibt, der seine vierte Tour de France gewinnen wird.

Der einzige, von dem einige gedacht hätten, dass er Pogacar oder Vingegaard herausfordern würde, war Remco Evenepoel, zweifacher Weltmeister, Goldmedaille in Paris und Sieger der Vuelta 2022 sowie zweier Etappen bei der Tour de France. Der Belgier glänzte im Zeitfahren, gewann in diesem Jahr das erste Zeitfahren der Tour und belegte den dritten Platz in der Gesamtwertung. Aber nach zwei Etappen mit enttäuschenden Ergebnissen hat er sich entschieden, das Handtuch zu werfen.

Es geschah während des Aufstiegs zum Col du Tourmalet. 99 km vor dem Ziel stieg er vom Rad, reichte seine Flasche einem Kind, das das Rennen verfolgte, und stieg in das Auto seines Teams. "Gestern war es schlimm, heute war es schlimmer", sagte er am Freitag. Zumindest vor seinem Rückzug wurde nicht erwartet, dass er an der diesjährigen Vuelta a España teilnehmen würde, einem Rennen, das er 2022 gewonnen hatte, und einige Berichte (via AS) besagen, dass er seinen aktuellen Vertrag mit seinem Team Soudal nicht erfüllen wird.