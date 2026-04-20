Rekordernte in Brasilien lässt die Kaffeepreise weltweit stark sinken

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Viele von uns haben verzweifelt zugesehen, wie die Preise über viele Jahre hinweg in unangemessenem Tempo gestiegen sind. Obwohl die schlimmsten Erhöhungen in den meisten Teilen der Welt etwas nachgelassen zu haben scheinen, fallen die Preise nicht; stattdessen stabilisieren sie sich auf neuen, höheren Niveaus. Aber jetzt gibt es zumindest einige Nachrichten, die einen kleinen (und leckeren) Hoffnungsschimmer bieten.

SVT berichtet, dass die Kaffeepreise in diesem Jahr voraussichtlich deutlich sinken werden. Der Grund sind niedrigere Rohstoffpreise für Kaffeebohnen nach einer rekordverdächtigen Kaffeeernte in Brasilien, wobei auch Vietnam dies meldete. Rebecca Widegren, Preisleiterin bei der schwedischen Einzelhandelskette Coop, sagt, dass "keine bevorstehenden Stürme oder drastisch veränderte Wetterbedingungen" erwartet werden, die die Situation verschlechtern könnten, und wir daher auf einen Preisrückgang von zwischen 8 und 10 % auf dem Weltmarkt in diesem Jahr und weitere Rückgänge Anfang 2027 rechnen können.

Es wird eine Weile dauern, bis die vollständige Preissenkung wirksam wird, da der derzeit in den Geschäften befindliche Kaffee zu den alten Preisen hergestellt wurde. Erst wenn der gesamte Bestand durch frisch produzierten Kaffee ersetzt wurde, können wir mit diesem Lebenselixier rechnen, eine erhebliche Menge zu sparen.