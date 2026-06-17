Regisseur Michael Sarnoski möchte, dass seine Death Stranding Adaption "groß, aber auch unkonventionell" wirkt

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Es sieht so aus, als würde die Produktion des Death Stranding Realfilms von A24 bald in Fahrt aufgenommen werden. In einem neuen Interviewartikel mit Variety sprach Regisseur Michael Sarnoski kurz über das Projekt und seine Ziele damit und wies darauf hin, dass geplant ist, dass der Film nächstes Jahr in Island und Nordirland gedreht wird.

Der Bericht besagt, dass Sarnoski kürzlich einen zweiten Entwurf für das Drehbuch des Projekts eingereicht hat, mit dem Plan, dass diese Erzählung "groß, aber auch unkonventionell und charaktergetrieben wirken soll." Er sprach auch darauf ein, wie dieser Film die von Hideo Kojima geschaffene etablierte Welt einfließen wird.

"Die Handlung spielt zwar in der Welt des Videospiels, aber ich habe meine eigenen Figuren. Es gibt zwar einige Figuren, die sich mit denen aus dem Spiel überschneiden, worüber sich die Fans sicher freuen werden, aber es ist ganz und gar meine eigene Geschichte innerhalb dieses Universums."

Sollte die Produktion im nächsten Jahr beginnen, wäre es naheliegend anzunehmen, dass der Film zu Death Stranding voraussichtlich irgendwann im Jahr 2028 oder später in die Kinos kommen wird.