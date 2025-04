A24 und Kojima Productions finden Regisseur für Death Stranding Verfilmung

Hideo Kojimas Name wird endlich mit einem großen Film verbunden sein, da letztes Jahr die Verfilmung von Death Stranding angekündigt wurde, die auf dem derzeit beliebtesten Indie-Unternehmen, A24, gedreht werden soll. Und das Projekt geht voran: Deadline hat gerade bekannt gegeben, wer der Regisseur des Films sein wird, und es ist ein sehr vielversprechender: Michael Sarnoski.

Sarnoski, der Regisseur von Pig (dem gefeierten Nicolas Cage-Film) und A Quiet Place: Day One (ein gut aufgenommenes Prequel aus dem Horror-Franchise), stellt derzeit The Death of Robin Hood (eine düstere Neuinterpretation mit Hugh Jackman als Robin Hood) fertig. Obwohl er viel zu tun hat, hat er sich bereit erklärt, die Videospieladaption mit A24 und Kojima Productions zu schreiben und zu inszenieren.

Weitere Details über den Film sind nicht bekannt, aber er sollte sich ziemlich genau an die Geschichte des Spiels von 2019 halten, das bald eine PS5-Fortsetzung bekommt, Death Stranding 2: On the Beach (26. Juni). Es ist mit einer Rückkehr von Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux und Margaret Qualley zu rechnen.